Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске произошла массовая драка, в ходе которой участники применили травматическое оружие. По информации SHOT, инцидент случился после полуночи возле торгового центра «Гран», в нём участвовали около 40 человек.

Источник: Life.ru

Драка со стрельбой в подмосковном Подольске. Видео © Telegram / SHOT.

Конфликт между двумя группами молодых людей зародился в одном из местных ресторанов, после чего его участники перенесли выяснение отношений на улицу. В ходе потасовки раздались выстрелы из травматического оружия.

Испуганные очевидцы вызвали полицию. Правоохранительные органы прибыли на место и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинске две группы молодых людей два дня подряд устраивали столкновения с использованием ракетниц. Конфликт возник на почве личных отношений, связанных с девушкой. Участники конфликта преследовали друг друга, после чего один из них произвёл выстрел в противников из сигнального пистолета.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.