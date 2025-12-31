Массовая драка со стрельбой произошла в подмосковном Подольске

Ранее сообщалось, что в Челябинске две группы молодых людей два дня подряд устраивали столкновения с использованием ракетниц. Конфликт возник на почве личных отношений, связанных с девушкой. Участники конфликта преследовали друг друга, после чего один из них произвёл выстрел в противников из сигнального пистолета.