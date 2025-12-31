Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причал в порту Туапсе был поврежден в результате атаки беспилотников

В Туапсе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены причал в порту и газовая труба в жилом секторе города. Об этом 31 декабря сообщил оперативный штаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На места произошедшего выехали специалисты.

В пресс-службе официального канала правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в этот же день сообщили, что ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в городе Ровеньки. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше