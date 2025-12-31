Причал в порту Туапсе был поврежден в результате атаки беспилотников

«Из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На места произошедшего выехали специалисты.
В пресс-службе официального канала правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в этот же день сообщили, что ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры в городе Ровеньки. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
