В Подольске вспыхнула массовая драка с травматами рядом с чайхоной

Массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в ночь на 30 декабря у торгового центра «Гран» в подмосковном Подольске. В ней участвовало 30−40 человек в темной одежде. Об этом сообщает telegram-каналы.

Несколько десятков человек устроили «стрелку» рядом с торговым центром.

Массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в ночь на 30 декабря у торгового центра «Гран» в подмосковном Подольске. В ней участвовало 30−40 человек в темной одежде. Об этом сообщает telegram-каналы.

«Люди в чёрной одежде сцепились толпой, затем несколько человек открыли стрельбу и скрылись. Предварительно, конфликт начался в ресторане “Хансарай” микрорайона Климовск», — сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, конфликт начался после полуночи и быстро перерос в уличную разборку с участием нескольких десятков человек, с выстрелами, криками и хлопками. Испуганные посетители и прохожие вызвали полицию. Официальных комментариев от ГУ МВД по Московской области на момент публикации не поступало.