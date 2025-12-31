В Подольске вспыхнула массовая драка с травматами рядом с чайхоной

Несколько десятков человек устроили «стрелку» рядом с торговым центром.
Массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в ночь на 30 декабря у торгового центра «Гран» в подмосковном Подольске. В ней участвовало 30−40 человек в темной одежде. Об этом сообщает telegram-каналы.
«Люди в чёрной одежде сцепились толпой, затем несколько человек открыли стрельбу и скрылись. Предварительно, конфликт начался в ресторане “Хансарай” микрорайона Климовск», — сообщает telegram-канал Mash.
По данным канала, конфликт начался после полуночи и быстро перерос в уличную разборку с участием нескольких десятков человек, с выстрелами, криками и хлопками. Испуганные посетители и прохожие вызвали полицию. Официальных комментариев от ГУ МВД по Московской области на момент публикации не поступало.