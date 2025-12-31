Ричмонд
Экс-начальника саратовской тюремной больницы осудили на 21 год за пытки

Суд приговорил экс-начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко к 21 году тюрьмы. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

По делу признали виновными восемь человек. Все они состояли в преступной группе, которая занималась пытками, сексуальным насилием и вымогательством в отношении осужденных.

По делу признали виновными восемь человек. Все они состояли в преступной группе, которая занималась пытками, сексуальным насилием и вымогательством в отношении осужденных.

Следователи выяснили, что злоумышленники действовали на территории областной больницы (ОТБ-1) в Саратове. Они привлекали к делу «активистов», которые напрямую совершали насилие для устрашения.

Одному из фигурантов, Виктору Шеянову, приговор вынести не удалось — в декабре прошлого года его нашли мертвым в камере СИЗО «Матросская тишина», передает РИА Новости.

До этого оперативники также накрыли рехаб в Подмосковье, в котором пытали подростков. Дети рассказали, что их морили голодом, избивали, домогались.