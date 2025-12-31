Ричмонд
МВД: почти миллиард рублей украли из бюджета Камчатки

Полицейские выявили хищение свыше 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Злоумышленники украли сотни миллионов рублей, а работ выполнили всего на два.

Полицейские выявили хищение свыше 930 миллионов рублей, выделенных на развитие инфраструктуры Камчатского края. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Камчатскому краю выявлен ряд эпизодов хищений бюджетных средств», — сообщили правоохранители на сайте МВДМедиа. В деле насчитывается три эпизода.

По версии следствия, в одном из эпизодов подозреваемый получил аванс в размере 684 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ. Фактически он организовал выполнение работ только на 2 миллиона рублей. Во втором эпизоде фигуранты предоставили в кредитную организацию подложные документы, что повлекло причинение ущерба банку. В третьем эпизоде расследуется хищение 250 миллионов рублей, перечисленных в качестве аванса на реконструкцию котельной в городе Елизово. Эти средства, по данным полиции, были направлены на иные цели, не связанные с контрактом.

Для обеспечения возмещения ущерба следователи совместно с оперативными подразделениями наложили арест на имущество подозреваемых на сумму около 300 миллионов рублей. В их числе — объекты недвижимости, автомобили и счета в кредитных организациях. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

