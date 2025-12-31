МВД: почти миллиард рублей украли из бюджета Камчатки

По версии следствия, в одном из эпизодов подозреваемый получил аванс в размере 684 миллионов рублей на выполнение строительно-монтажных работ. Фактически он организовал выполнение работ только на 2 миллиона рублей. Во втором эпизоде фигуранты предоставили в кредитную организацию подложные документы, что повлекло причинение ущерба банку. В третьем эпизоде расследуется хищение 250 миллионов рублей, перечисленных в качестве аванса на реконструкцию котельной в городе Елизово. Эти средства, по данным полиции, были направлены на иные цели, не связанные с контрактом.