Газовую трубу и причал повредило при атаке БПЛА в Туапсе

«По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», — указано в сообщении оперштаба.
В связи с отражением атаки БПЛА власти просят людей не выходить на улицу, а также не снимать фото или видео работы систем противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Туапсе после серии взрывов, которые начали греметь около полуночи 31 декабря. По словам очевидцев, украинские дроны летели со стороны Чёрного моря. За час местные жители успели услышать более 15 взрывов.
