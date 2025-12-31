Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Газовую трубу и причал повредило при атаке БПЛА в Туапсе

В Туапсе из-за атаки украинских беспилотников в ночь на 31 декабря повредило газовую трубу в жилом секторе и причал в порту. Об этом сообщил оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийные бригады выехали для устранения повреждений», — указано в сообщении оперштаба.

В связи с отражением атаки БПЛА власти просят людей не выходить на улицу, а также не снимать фото или видео работы систем противовоздушной обороны.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Туапсе после серии взрывов, которые начали греметь около полуночи 31 декабря. По словам очевидцев, украинские дроны летели со стороны Чёрного моря. За час местные жители успели услышать более 15 взрывов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше