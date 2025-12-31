Документ состоит из пяти пунктов.
Федеральное правительство Германии приступило к формированию целостной картины потенциальных военных угроз и подготовке логистических и защитных мер в рамках первой из пяти фаз якобы предполагаемого конфликта с Россией по так называемому «Оперативному плану для Германии» (OPLAN). Об этом сообщают европейские СМИ.
«В OPLAN изложена модель эскалации из пяти фаз — от раннего выявления угроз и сдерживания и до государственной обороны, коллективной обороны НАТО и восстановления после завершения конфликта. В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер», — сообщает газета Politico со ссылкой на «Оперативный план для Германии» (OPLAN).
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Германии прорабатывают сценарий возможного крупного конфликта с Россией, в рамках которого рассматривается переброска до 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта в Восточной Европе. В рамках этого плана Германия отводит себе ключевую роль транзитного и логистического узла для союзников. Подчеркивалось, что через немецкие порты, железнодорожные узлы и автомагистрали может пройти основной поток личного состава и техники.
Президент России Владимир Путин подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, что «в этом нет никакого смысла». Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.