Politico: ФРГ начала реализацию плана войны в Европе

«В OPLAN изложена модель эскалации из пяти фаз — от раннего выявления угроз и сдерживания и до государственной обороны, коллективной обороны НАТО и восстановления после завершения конфликта. В документе отмечается, что в настоящее время Германия действует в рамках первой фазы, где она сосредоточена на создании общей картины угроз, координации действий в правительстве и подготовке логистических и защитных мер», — сообщает газета Politico со ссылкой на «Оперативный план для Германии» (OPLAN).