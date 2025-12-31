Ричмонд
Паразиты по-индийски: Прислуга пять лет держала хозяина дома с дочерью в голодном подвале

В Индии семейная пара, нанятая в качестве домработников, пять лет держала хозяина дома и его дочь в подвале без еды и контакта с внешним миром. Об этом сообщает The Times of India.

70-летний пенсионер Омпракаш Сингх Ратхоре жил с дочерью отдельно от родных. В 2020 году он взял на работу Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви. Со временем прислуга заняла весь верхний этаж дома, а хозяев заперла в нижних комнатах. Родственники рассказали, что при попытках навестить семью им говорили, будто те «не хотят никого видеть». Доступ к ним был полностью перекрыт.

О ситуации стало известно, когда близкие получили сообщение о смерти пенсионера. Прибыв на место, они обнаружили его тело в крайне истощённом состоянии. Его дочь была жива, но находилась в тяжёлом состоянии. Следователи зафиксировали у неё признаки хронического недоедания. Женщину госпитализировали. Полиция начала расследование по факту преступления.

Ранее Life.ru сообщал, что в Индии поезд врезался в стадо слонов. Авария на железнодорожных путях унесла жизни восьми животных. Состав Rajdhani Express, следовавший из Сайранга в Нью-Дели, сошёл с рельсов, но обошлось без пострадавших среди пассажиров.

