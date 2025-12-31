Паразиты по-индийски: Прислуга пять лет держала хозяина дома с дочерью в голодном подвале

70-летний пенсионер Омпракаш Сингх Ратхоре жил с дочерью отдельно от родных. В 2020 году он взял на работу Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви. Со временем прислуга заняла весь верхний этаж дома, а хозяев заперла в нижних комнатах. Родственники рассказали, что при попытках навестить семью им говорили, будто те «не хотят никого видеть». Доступ к ним был полностью перекрыт.