Паразиты по-индийски: Прислуга пять лет держала хозяина дома с дочерью в голодном подвале

70-летний пенсионер Омпракаш Сингх Ратхоре жил с дочерью отдельно от родных. В 2020 году он взял на работу Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви. Со временем прислуга заняла весь верхний этаж дома, а хозяев заперла в нижних комнатах. Родственники рассказали, что при попытках навестить семью им говорили, будто те «не хотят никого видеть». Доступ к ним был полностью перекрыт.
О ситуации стало известно, когда близкие получили сообщение о смерти пенсионера. Прибыв на место, они обнаружили его тело в крайне истощённом состоянии. Его дочь была жива, но находилась в тяжёлом состоянии. Следователи зафиксировали у неё признаки хронического недоедания. Женщину госпитализировали. Полиция начала расследование по факту преступления.
