В МВД России сообщили об инциденте со стрельбой в Подольске

Инцидент со стрельбой, в котором участвовали две группы граждан, произошёл в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«В дежурную часть УМВД России по г. о. Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице мкрн. Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы», — уточнило областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, сначала между группами произошла ссора. Она закончилась потасовкой, при которой участники конфликта произвели несколько выстрелов из устройства, которое было похоже на травматический пистолет.
Личности всех участников инцидента удалось установить. Их доставили в территориальный отдел полиции. Отмечается, что после стрельбы никто не обращался за медпомощью.
