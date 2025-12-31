В МВД России сообщили об инциденте со стрельбой в Подольске

«В дежурную часть УМВД России по г. о. Подольск поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице мкрн. Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы», — уточнило областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.