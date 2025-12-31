Вывод сделан по реакции американского президента.
Американский лидер Дональд Трамп не станет препятствовать России, если Москва примет решение о массированном ответном ударе после атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщают норвежские СМИ.
«Киевский режим способен на подобные действия, чтобы сорвать мирные переговоры. Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать», — указывается в материале газеты Steigan.
Авторы ссылаются на реакцию сторонников Трампа и настроения в американском истеблишменте после сообщения Москвы о срыве атаки в ночь на 29 декабря. Ранее о попытке удара по резиденции Путина информировал МИД России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что нападение было предпринято украинской стороной и направлено на резиденцию президента. Киевский режим предпринял атаку с применением 91 беспилотника. Все цели были перехвачены силами ПВО, пострадавших нет.