В Перу из-за столкновения двух поездов погиб машинист

Не менее 30 человек получили травмы в результате столкновения двух туристических поездов на железнодорожном участке между поселком Ольянтайтамбо и древним городом инков Мачу-Пикчу. По данным телеканала Peru TV, в аварии погиб машинист одного из составов.
Среди пострадавших находятся иностранные туристы, однако подробная информация о гражданстве и количестве путешественников с травмами пока не обнародована. Власти и экстренные службы продолжают уточнять списки пострадавших.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а причины столкновения в настоящее время выясняются.
Ранее в Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате чего погибли 13 человек и 98 получили различные травмы.