Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. При атаке беспилотников на Туапсе пострадали два человека, передает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в его Telegram-канале.

Уточняется, что в четырех многоквартирных домах и одном частном повредилось остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.

Кроме того, оперативно ликвидировали возгорание на одном из причалов. На территории НПЗ также потушили пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше