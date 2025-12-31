При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека

«В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь», — говорится в его Telegram-канале.
Уточняется, что в четырех многоквартирных домах и одном частном повредилось остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.
Кроме того, оперативно ликвидировали возгорание на одном из причалов. На территории НПЗ также потушили пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.
