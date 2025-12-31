Ричмонд
В оперштабе рассказали о пострадавших и повреждениях после атаки ВСУ на Туапсе

В Туапсе (Краснодарский край) в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Также разрушения получили пять домов, причал в порту, сообщили в оперштабе.

Из-за украинского БПЛА пострадали два человека.

В Туапсе (Краснодарский край) в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Также разрушения получили пять домов, причал в порту, сообщили в оперштабе.

«Пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ», — говорится в сообщении в telegram-канале. На одном из причалов возгорание оперативно ликидировали. На НПЗ пожар потушили на площади 300 кв. м. Кроме того, в четырех многоквартирных домах были повреждены окна.

Ранее атака беспилотников произошла в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, где были серьезно повреждены два причала и два судна. Тогда всех находившихся на борту людей эвакуировали, а пожары на причалах с площадью от 1 тысячи до 1,5 тысяч кв. м продолжительное время тушили экстренные службы региона.

