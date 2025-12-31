В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

На данный момент официальной информации о характере атак, целях и возможных последствиях в Киеве не поступало.
Ранее поступала информация о взрывах в Одессе. По имеющимся данным, Армия России нанесла удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. По словам очевидцев, в некоторых районах Одессы наблюдается пожар.
