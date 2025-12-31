Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В ночь на 31 декабря в столице Украины, Киеве, прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. Сейчас сирены стихли на большей части страны.

На данный момент официальной информации о характере атак, целях и возможных последствиях в Киеве не поступало.

Ранее поступала информация о взрывах в Одессе. По имеющимся данным, Армия России нанесла удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. По словам очевидцев, в некоторых районах Одессы наблюдается пожар.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше