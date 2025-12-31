Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате удара БПЛА по Туапсе пострадали два человека

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов по Туапсе пострадали два человека и получили повреждения несколько гражданских и промышленных объектов. Как сообщили в оперштабе региона, пострадавшие были госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Удар пришёлся по жилому сектору и инфраструктуре порта. Повреждено остекление в четырёх многоквартирных и одном частном доме. Местные власти заявили о готовности оказать помощь жильцам в восстановлении. Также был повреждён один из причалов в порту, где возникло возгорание, оперативно ликвидированное службами.

Кроме того, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошёл пожар на площади 300 квадратных метров. Для его тушения были задействованы 64 человека личного состава и 16 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар был успешно потушен.

Очевидцы рассказали, что над городом было слышно минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30. Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше