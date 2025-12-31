В результате удара БПЛА по Туапсе пострадали два человека

Удар пришёлся по жилому сектору и инфраструктуре порта. Повреждено остекление в четырёх многоквартирных и одном частном доме. Местные власти заявили о готовности оказать помощь жильцам в восстановлении. Также был повреждён один из причалов в порту, где возникло возгорание, оперативно ликвидированное службами.
Кроме того, на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошёл пожар на площади 300 квадратных метров. Для его тушения были задействованы 64 человека личного состава и 16 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар был успешно потушен.
Очевидцы рассказали, что над городом было слышно минимум 15−20 взрывов. Первые хлопки раздались около 23:30. Также слышны звуки пролёта БПЛА и взрывы в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт.
