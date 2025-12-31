Ричмонд
Поезд из Ростова-на-Дону в Адлер остановили по техническим причинам под Краснодаром

Поезд, следовавший из Ростова-на-Дону в Адлер, произвел вынужденную остановку в Краснодарском крае по техническим причинам. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в пресс-службе СКЖД.

— На участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железнодорожной дороги был остановлен поезд № 442, — добавили в Telegram-канале.

В результате с задержкой следуют 19 пассажирских поездов. Специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание.

18 декабря похожая ситуация произошла на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). Тогда некоторые составы задерживались из-за остановки поезда на пункте Калитники.

11 декабря движение электричек на четвертой линии МЦД в сторону Апрелевки также было временно затруднено. Причина — остановка состава на станции Москва-Пассажирская-Смоленская.