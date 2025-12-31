Ричмонд
Жители российского города остались без тепла в минус 40 градусов

В результате инцидента на улице Клары Цеткин в Якутске было нарушено теплоснабжение 23 жилых домов.

По данным пресс-службы компании «Якутскэнерго», причиной аварии на тепловых сетях стало механическое повреждение трубопровода, нанесенное сторонним автомобилем. Аварийные бригады Якутской ТЭЦ немедленно приступили к работам по устранению последствий и восстановлению подачи тепла.

В компании подчеркнули, что, учитывая экстремально низкую температуру воздуха, которая в Якутске по данным гидрометцентра составляет около −40°C, все усилия направлены на максимально оперативное возобновление теплоснабжения. На месте происшествия работают ремонтные службы.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России в новогоднюю ночь будут морозы почти до −50 градусов.

