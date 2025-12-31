Жители российского города остались без тепла в минус 40 градусов

В компании подчеркнули, что, учитывая экстремально низкую температуру воздуха, которая в Якутске по данным гидрометцентра составляет около −40°C, все усилия направлены на максимально оперативное возобновление теплоснабжения. На месте происшествия работают ремонтные службы.