Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Человек-паук» вышел из изолятора после акции у Верховного суда РФ

Из столичного изолятора освободили мужчину, который в костюме «человека-паука» устроил шоу возле Верховного суда России в ходе рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной.

Из столичного изолятора освободили мужчину, который в костюме «человека-паука» устроил шоу возле Верховного суда России в ходе рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной.

16 декабря «человек-паук» неожиданно появился у здания инстанции и поставил плакат, на котором была изображена артистка, денежные купюры и персонаж из фильма.

Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину для дальнейшего прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Однако россиянин оказал сопротивление.

На нарушителя составили протокол по статье о «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Далее суд отправил его на 10 суток в изолятор, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Долину обманули аферисты, которые использовали фото актера Тома Холланда — исполнителя роли Человека-паука — в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга.

После поклонники из России начали «спамить» на странице актера в соцсетях комментариями о певице. Ситуация с паспортом дала импульс появлению очередной волны шуток на тему скандала с недвижимостью.