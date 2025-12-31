«Человек-паук» вышел из изолятора после акции у Верховного суда РФ

Из столичного изолятора освободили мужчину, который в костюме «человека-паука» устроил шоу возле Верховного суда России в ходе рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной.
16 декабря «человек-паук» неожиданно появился у здания инстанции и поставил плакат, на котором была изображена артистка, денежные купюры и персонаж из фильма.
Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину для дальнейшего прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение. Однако россиянин оказал сопротивление.
На нарушителя составили протокол по статье о «неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Далее суд отправил его на 10 суток в изолятор, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Долину обманули аферисты, которые использовали фото актера Тома Холланда — исполнителя роли Человека-паука — в поддельном паспорте якобы сотрудника Росфинмониторинга.
После поклонники из России начали «спамить» на странице актера в соцсетях комментариями о певице. Ситуация с паспортом дала импульс появлению очередной волны шуток на тему скандала с недвижимостью.