Обломки БПЛА упали на Туапсе и повредили газовую трубу: информация о пострадавших и разрушениях

По возможности оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Находясь в квартире, держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон. Как можно быстрее укрыться в подвале, цокольном этаже, подземном переходе или на парковке ближайшего капитального здания, если вы оказались на улице во время тревоги. Не использовать автомобиль в качестве укрытия и не прятаться у наружных стен домов. Не вести фото- и видеосъемку работы систем ПВО, обломков беспилотников или действий специальных служб и не публиковать эти материалы в интернете.