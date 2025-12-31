Ричмонд
Обломки БПЛА упали на Туапсе и повредили газовую трубу: информация о пострадавших и разрушениях

В результате падения обломков БПЛА возник пожар на НПЗ в Туапсе.

Что случилось.

Этой ночью дроны ВСУ атаковали город Туапсе в Краснодарском крае. В результате удара пострадали гражданские объекты: газовая труба в жилом квартале и один из причалов в морском порту, сообщили в оперштабе региона.

На территории порта и на нефтеперерабатывающем заводе возникли два очага возгорания. Пожар на причале был оперативно локализован. На НПЗ пожар удалось потушить — его площадь составила около 300 квадратных метров. В тушении участвовали 64 сотрудника экстренных служб и 16 единиц специальной техники, включая силы МЧС Краснодарского края.

Пострадавшие.

В результате инцидента пострадали два человека. Обоим была оперативно оказана медицинская помощь, они госпитализированы, и их жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Материальный ущерб.

Материальный ущерб был нанесен жилому фонду и инфраструктуре. Было повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном доме. Местные власти заявили, что окажут поддержку жильцам в восстановительных работах.

Предупреждение властей.

На территории Туапсинского округа была объявлена «беспилотная опасность».

Этой ночью в регионе был введен режим «Беспилотной опасности». Власти настоятельно рекомендовали жителям и гостям города продолжать соблюдать меры предосторожности до полной нормализации обстановки, а именно:

По возможности оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Находясь в квартире, держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без окон. Как можно быстрее укрыться в подвале, цокольном этаже, подземном переходе или на парковке ближайшего капитального здания, если вы оказались на улице во время тревоги. Не использовать автомобиль в качестве укрытия и не прятаться у наружных стен домов. Не вести фото- и видеосъемку работы систем ПВО, обломков беспилотников или действий специальных служб и не публиковать эти материалы в интернете.

Кроме того, крайне важно сохранять спокойствие и следовать указаниям официальных лиц. В случае возникновения экстренной ситуации звонить по номеру — 112.

