«Это дорого обходится Украине»: спецпредставитель Путина раскрыл уловки Зеленского на переговорах

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на объект в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам Лаврова, объекты для ответных ударов и время их нанесения российской армией определены.