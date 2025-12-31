Ричмонд
«Это дорого обходится Украине»: спецпредставитель Путина раскрыл уловки Зеленского на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт, и это обходится Украине «безумно дорого». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, Зеленский прибегает к уловкам, чтобы затянуть конфликт.

«Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить — прим. URA.RU) неизбежное — это обходится Украине безумно дорого», — написал Дмитриев в соцсети X. Заявление прозвучало после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о попытке удара по резиденции российского президента.

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на объект в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны, информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам Лаврова, объекты для ответных ударов и время их нанесения российской армией определены.

