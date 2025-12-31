Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подведены итоги для российской армии в зоне СВО в 2025 году

В 2025 году российские вооруженные силы активизировали наступательные действия и укрепили техническое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Российская армия усилила превосходство над ВСУ за 2025 год.

В 2025 году российские вооруженные силы активизировали наступательные действия и укрепили техническое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления и усилила свое техническое превосходство над противником. Сейчас это превосходство практически всеобъемлющее, включая сферу беспилотников», — сообщил Василий Кашин. Его слова передает Lenta.ru.

По словам эксперта, достижению успехов способствовали такие нововведения, как расширение применения беспилотных летательных аппаратов, управляемых по оптоволоконному каналу и обладающих увеличенной дальностью действия. Также Кашин отметил существенный прогресс в использовании авиации. В совокупности, как полагает аналитик, это улучшило позиции войск и привело к поиску новых тактических решений.