Российская армия усилила превосходство над ВСУ за 2025 год.
В 2025 году российские вооруженные силы активизировали наступательные действия и укрепили техническое преимущество в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Российская армия в 2025 году нарастила темпы наступления и усилила свое техническое превосходство над противником. Сейчас это превосходство практически всеобъемлющее, включая сферу беспилотников», — сообщил Василий Кашин. Его слова передает Lenta.ru.
По словам эксперта, достижению успехов способствовали такие нововведения, как расширение применения беспилотных летательных аппаратов, управляемых по оптоволоконному каналу и обладающих увеличенной дальностью действия. Также Кашин отметил существенный прогресс в использовании авиации. В совокупности, как полагает аналитик, это улучшило позиции войск и привело к поиску новых тактических решений.