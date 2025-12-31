Подведены итоги для российской армии в зоне СВО в 2025 году

По словам эксперта, достижению успехов способствовали такие нововведения, как расширение применения беспилотных летательных аппаратов, управляемых по оптоволоконному каналу и обладающих увеличенной дальностью действия. Также Кашин отметил существенный прогресс в использовании авиации. В совокупности, как полагает аналитик, это улучшило позиции войск и привело к поиску новых тактических решений.