Мать и дочь умерли после ужина, не получив своевременной помощи

Предположительно, причиной гибели матери и ее 15-летней дочери в Италии стало тяжелое пищевое отравление, развившееся после рождественского ужина, при этом медицинская помощь им так и не была оказана своевременно. Об этом 30 декабря сообщило итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Согласно имеющейся информации, члены семьи неоднократно обращались за экстренной помощью в приемное отделение больницы города Кампобассо, однако в результате их отправили лечиться дома. По предварительной версии, у пациенток диагностировали отравление, вероятной причиной которого стало употребление в пищу морепродуктов.
В настоящее время в рамках расследования обстоятельств смерти 50-летней Антонеллы Ди Иелси и ее дочери Сары Ди Вита под следствием находятся пять врачей.
