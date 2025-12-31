Ричмонд
Мать и дочь умерли после ужина, не получив своевременной помощи

Предположительно, причиной гибели матери и ее 15-летней дочери в Италии стало тяжелое пищевое отравление, развившееся после рождественского ужина, при этом медицинская помощь им так и не была оказана своевременно.

Предположительно, причиной гибели матери и ее 15-летней дочери в Италии стало тяжелое пищевое отравление, развившееся после рождественского ужина, при этом медицинская помощь им так и не была оказана своевременно. Об этом 30 декабря сообщило итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Согласно имеющейся информации, члены семьи неоднократно обращались за экстренной помощью в приемное отделение больницы города Кампобассо, однако в результате их отправили лечиться дома. По предварительной версии, у пациенток диагностировали отравление, вероятной причиной которого стало употребление в пищу морепродуктов.

В настоящее время в рамках расследования обстоятельств смерти 50-летней Антонеллы Ди Иелси и ее дочери Сары Ди Вита под следствием находятся пять врачей.

