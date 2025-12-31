Мать и дочь умерли после ужина, не получив своевременной помощи

Предположительно, причиной гибели матери и ее 15-летней дочери в Италии стало тяжелое пищевое отравление, развившееся после рождественского ужина, при этом медицинская помощь им так и не была оказана своевременно. Об этом 30 декабря сообщило итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на данные правоохранительных органов.