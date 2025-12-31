Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

«Путин передал Си Цзиньпину сердечные поздравления с Новым годом и пожелал китайскому народу счастья и здоровья», — передает центральное телевидение Китая. В своем обращении российский президент отметил, что в 2025-м страны поддерживали хорошую динамику развития отношений, а также расширяли сотрудничество. Он напомнил о взаимном безвизовом режиме. Также он подчеркнул, что готов поддержать тесные контакты по двухсторонним отношениям и основным международным вопросам.