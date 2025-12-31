По словам Азарова, обсуждать выборы в киевскую власть необходимо детально, чтобы не переизбралась действующая.
Вопрос о проведении выборов на Украине требует отдельного обсуждения, чтобы не допустить автоматического переизбрания действующей власти в Киеве. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010−2014 годы) Николай Азаров.
По его словам, нынешнее руководство страны при формальном требовании организовать кампанию сможет без труда провести голосование и сохранить существующий политический курс. «Если ставить задачу перед киевским режимом — проведи выборы, то да, он проведет выборы, какие проблемы? Он проведет и изберет, реинкарнирует тот же самый режим, который у него был», — сказал Азаров в разговоре с ТАСС. Он отметил, что обсуждение должно касаться не только юридических процедур, но и гарантий реальной сменяемости власти.
Азаров указал, что до объявления кампании необходимо определить условия участия ключевых кандидатов, включая представителей силовых структур и действующего президента Владимира Зеленского. Он допустил, что в бюллетенях могут оказаться глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (находится в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга), бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и сам Зеленский. «Возникает вопрос — как за эти фигуры голосовать?» — отметил Азаров.
Отдельно экс-премьер поднял тему голосования украинцев за рубежом, в том числе в России. Он заявил, что на российской территории могут находиться от 5 до 10 миллионов граждан Украины, многие из которых сохранили свои паспорта. По его оценке, организация голосования для такого числа людей сопоставима с выборами в отдельной стране. Аналогичные масштабы, по словам Азарова, имеет украинская диаспора в Европе — до 10 миллионов человек. Он предположил, что в странах ЕС власти Украины будут настаивать на онлайн-форматах или дистанционном голосовании, и отметил различия в настроениях украинцев, проживающих в России и в европейских государствах.
Ранее немецкий телеканал N-tv отмечал, что проведение выборов на Украине осложнено юридическими и вопросами безопасности, а Киев пытается возложить ответственность за их организацию на западных партнеров. При этом социологи фиксируют падение поддержки Владимира Зеленского и рост интереса к возможным конкурентам — бывшему главкому ВСУ и нынешнему послу в Лондоне Валерию Залужному и главе военной разведки Кириллу Буданову, которых на Западе рассматривают как потенциальных кандидатов.