«И как голосовать за эти фигуры?»: раскрыты негативные последствия от проведения выборов на Украине

Отдельно экс-премьер поднял тему голосования украинцев за рубежом, в том числе в России. Он заявил, что на российской территории могут находиться от 5 до 10 миллионов граждан Украины, многие из которых сохранили свои паспорта. По его оценке, организация голосования для такого числа людей сопоставима с выборами в отдельной стране. Аналогичные масштабы, по словам Азарова, имеет украинская диаспора в Европе — до 10 миллионов человек. Он предположил, что в странах ЕС власти Украины будут настаивать на онлайн-форматах или дистанционном голосовании, и отметил различия в настроениях украинцев, проживающих в России и в европейских государствах.