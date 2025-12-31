Ричмонд
В Туапсе при атаке БПЛА пострадали два человека

В Туапсе в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека.

Источник: Аргументы и факты

В Туапсе в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали два человека, их доставили в медицинские учреждения. Инцидент привел к повреждениям жилых и инфраструктурных объектов города.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, ущерб был нанесен пяти домам, одному из портовых причалов, а также оборудованию на нефтеперерабатывающем заводе. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также уточняется, что в четырех многоквартирных домах и одном частном домовладении было повреждено остекление. Восстановительные работы будут организованы при содействии муниципальных властей, которые окажут помощь жителям.

Ранее сообщалось, что средства ПВО РФ сбили над российской территорией 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов, включая 14 дронов над Калужской областью. Над Крымом было нейтрализовано пять дронов, над Белгородской областью и Московским регионом — по три.

