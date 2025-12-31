Два человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Туапсе

Два человека получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Кроме того, было повреждено остекление в четырех многоквартирных домах и одном частном. Разрушения также получил один из причалов и оборудование на нефтеперерабатывающем заводе.
— Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь, — добавили в Telegram-канале.
30 декабря беспилотный летательный аппарат ВСУ также убил женщину, которая ехала в автомобиле на участке дороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа Белгородской области.
Помимо этого, ранее 53-летний житель Курской области получил ранения после атаки украинского дрона. Пострадавшего оперативно доставили в местную больницу.