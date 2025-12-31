Ричмонд
Из-за нарушения контактной сети на Кубани задержали 19 поездов

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) произошёл масштабный сбой в движении. Не менее 19 пассажирских поездов оказались задержаны из-за нарушения работы контактной сети на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в Краснодарском крае.

Авария произошла в 02:05 по московскому времени 31 декабря. В результате движение поездов на данном перегоне было нарушено. По информации пресс-службы СКЖД, причиной сбоя стали неблагоприятные погодные условия.

Специалисты железной дороги оперативно приступили к работам по восстановлению контактной сети. В настоящее время они стараются максимально сократить отставание от графика задержанных составов.

Ранее Life.ru писал, что на Казанском вокзале Москвы состоялась торжественная церемония запуска первого именного поезда, посвящённого 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В мероприятии приняли участие действующий лидер партии Леонид Слуцкий, который дал старт рейсу по маршруту Москва — Адлер.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

