Из-за нарушения контактной сети на Кубани задержали 19 поездов

Авария произошла в 02:05 по московскому времени 31 декабря. В результате движение поездов на данном перегоне было нарушено. По информации пресс-службы СКЖД, причиной сбоя стали неблагоприятные погодные условия.
Специалисты железной дороги оперативно приступили к работам по восстановлению контактной сети. В настоящее время они стараются максимально сократить отставание от графика задержанных составов.
Ранее Life.ru писал, что на Казанском вокзале Москвы состоялась торжественная церемония запуска первого именного поезда, посвящённого 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В мероприятии приняли участие действующий лидер партии Леонид Слуцкий, который дал старт рейсу по маршруту Москва — Адлер.
