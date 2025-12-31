Россия раскрыла свои цели в расследовании крушения самолета AZAL в Актау

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года (архивное фото).
Россия выполнит в полном объеме все договоренности президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау и мерам после трагедии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что Москва действует в рамках договоренностей, достигнутых главами России и Азербайджана после катастрофы рейса Баку — Грозный.
«Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября сего года на полях заседания Совета глав государств СНГ. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, “все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано”», — сказал Галузин РИА Новости. По его словам, речь идет о координации с Баку, взаимодействии профильных ведомств и реализации всех решений, принятых по итогам переговоров на высшем уровне.
Замминистра уточнил, что российские компетентные органы продолжают работу совместно с азербайджанскими и казахстанскими структурами, которые ведут расследование причин катастрофы. Москва, по его словам, исходит из необходимости максимально полного установления картины происшествия, обмена данными между сторонами и выполнения обязательств по выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших. Эти обязательства ранее публично обозначил Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, 25 декабря 2024 года разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 — выжили. После расшифровки разговоров экипажа с диспетчером стало известно, что решение, которое привело к трагедии, было принято пилотами. Кроме того, Минтранс Казахстана выступил с заявлением касательно расшифровки с AZAL. Подробности о случившемся — в материале URA.RU.