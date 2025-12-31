В Ростовской области на трассе «М-4 Дон» грузовик сбил мужчину, менявшего колесо

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 30 декабря, на 1116 километре автодороги «М-4 Дон» в направлении на Москву. По предварительным данным, водитель грузовика допустил наезд на мужчину, который менял колесо на фуре. В результате аварии 48-летний человек скончался.