В Британии раскрыли грустные последствия для Киева после атаки на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались ударить по резиденции президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотника. В Москве это квалифицировали как террористическую атаку. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что инцидент не станет причиной выхода России из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что Москва уже обозначила цели и время для ответного удара. Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о попытке своей армии нанести удар по резиденции Путина. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.