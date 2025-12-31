Малыш под завалами. Как живёт мальчик, выживший при взрыве дома в Новый год

Перед городской администрацией встал сложнейший вопрос о судьбе самого дома. После тщательной экспертизы было установлено, что подъезды с 1-го по 6-й и с 9-го по 12-й не имеют критических повреждений и безопасны для проживания. Судьба поврежденного восьмого подъезда была решена однозначно — его подлежало демонтировать. Однако психологическая травма жильцов была глубже строительных трещин. Часть семей категорически отказывалась возвращаться в стены, помнящие ужас той ночи, и настаивала на расселении. Другие, напротив, хотели остаться в привычном месте, в квартирах, признанных безопасными. Власти пошли навстречу, предоставив право выбора: тем, кто не мог больше жить в этом доме, выделили новое жилье.