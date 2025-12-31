Малыш под завалами. Как живёт мальчик, выживший при взрыве дома в Новый год

Иначе, чем чудом, это и не назовешь. Спустя 35 часов после катастрофы спасателям удалось достать из-под обломков живого ребёнка! Спасённый десятимесячный Ваня Фокин выжил!
Ольга, мама Ивана, призналась корреспонденту chel.aif.ru, что сейчас семья старается забыть это самое страшное время в своей жизни. В нынешнем году Ваня пошёл в первый класс обычной магнитогорской школы. А ещё он посещает школу искусств, играет на музыкальных инструментах и любит путешествовать всей семьёй по стране. Как и все мальчишки, обожает играть в компьютерные игры и в телефонные стрелялки. Учился даже игре на флейте, но пришлось занятия оставить: с приходом школьных занятий стало сложновато совмещать.
Ваня стал для сотрудников МЧС, спасших его из-под обломков, родным. Ежегодно его приглашают в канун Нового года полазать по пожарным машинам, дарят подарки и даже зовут на работу спасателем!
В 6:02 по местному времени 31 декабря 2018 года жизнь магнитогорской многоэтажки по проспекту Карла Маркса была прервана взрывом газа. В одно мгновение несколько этажей сложились, словно карточный домик, превратив уютные квартиры в ловушку из бетона и искореженной арматуры для десятков людей. Масштаб разрушений был колоссальным: обрушился практически весь седьмой подъезд — от кровли до уровня первых этажей. Соседний, восьмой, получил критические повреждения.
На место мгновенно начали стягиваться все экстренные службы города: МЧС, полиция, скорая помощь, аварийные бригады. Соцсети вздрогнули от ужаса людей, потерявших близких: в панике магнитогорцы искали родственников. Уже в первые часы спасателям, работавшим в условиях свисающих обломков перекрытий и лютого декабрьского мороза, удалось эвакуировать 19 человек. Однако точное число оказавшихся под завалами было неизвестно.
Часы и минуты надежды.
Каждая секунда в этой спасательной операции была на счету. Сколько под завалами людей, никто не знал. Появились первые счастливцы: некоторые жильцы дома или были на работе или уехали отмечать Новый год к друзьям.
Спасатели использовали тяжелую строительную технику с предельной осторожностью, опасаясь вызвать вторичные обрушения. Для поиска признаков жизни применялись акустические и тепловизионные приборы, способные уловить стон или тепло человеческого тела под многометровыми слоями бетона. Для борьбы с холодом, который сам по себе стал смертельным врагом для возможных выживших, были задействованы десятки тепловых пушек. Работа велась круглосуточно, вахтами.
«Я живу в доме напротив, на Карла Маркса, 162. Когда услышал взрыв, соскочил, стали одеваться с отцом, чтобы туда бежать. Уже у порога слышим, дом рухнул. Прибегаем, темно, ничего не видно, облако пыли стоит. Я хватал огнетушители из машин (они стояли с выбитыми стеклами). Кинул один огнетушитель женщине на второй этаж. Мы с ещё одним парнем шестерых людей достали, две семьи», — вспоминал чуть позже магнитогорец Алексей Иванов. На место трагедии спешили люди, искренне желающие помочь. За самоотверженность в первые часы после трагедии южноуральцев позже наградят медалями «Спеши делать добро».
Всего в подъезде были зарегистрированы 110 человек. К концу дня стало известно, что семеро погибли. Оставалась надежда, что из 35-ти человек, пропавших без вести, удастся найти живых.
«Взрыва мы не слышали, так как спали. Проснулись от того, что всё заскрипело и зашаталось. Увидели, что рушится балкон, а потолок раскололся пополам», — вспоминал момент трагедии Иван Лемясев. Ему, снимавшему квартиру, удалось спастись. Вместе со своей девушкой он замер в дверном проёме на огромной высоте, откуда их сняли спасатели.
История Ивана Фокина.
Отдельной невероятной главой в этой трагедии стало спасение десятимесячного Ивана Фокина. При обрушении квартиры его детская кроватка оказалась в своеобразном «кармане», отрезанном от матери, Ольги, и старшего брата Димы, сумевших выбраться из-под обломков. Отец мальчика, работавший в ночную смену, сразу же примчался на место и указал спасателям на вероятное местонахождение сына. Его отцовское сердце подсказало, что кроватка провалилась по чуть иной траектории, не там, где идёт поиск…
Операция по поиску ребенка длилась более 35 часов. Что пережили родители крохи, не дай Бог испытать никому. Полторы суток они рыдали и молились, чтобы чудо произошло и Ванечка остался жив.
Спасший ребёнка сотрудник МЧС Пётр Гриценко рассказывал позже, что услышал крик малыша. Действуя крайне осторожно, всё время разговаривал с крохой. А Ваня, будто понимая, что всё самое страшное позади, его нашли и спасут, сразу обмяк и перестал плакать.
Гриценко двигался спиной, боясь оступиться и упасть на малыша. Кадры, на которых кроху, завернутого в это самое одеяло, передавали по «живому конвейеру» сквозь завалы врачам скорой помощи, облетели все СМИ. Страна рыдала от счастья, что новогоднее чудо всё же случилось, и молила Бога, чтобы Ванечка остался жив.
Малыша, находящегося в состоянии переохлаждения и обезвоживания, с травмой ноги, экстренно доставили военно-транспортным самолетом в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля. Прогнозы врачи давали крайне осторожно. Вместе с мамой Ваня пробыл в больнице полтора месяца. А потом Ольга и Ванечка вернулись в Челябинск, где ребёнка встречали, как настоящего героя. Он и стал героем — запал в душу каждого жителя страны. Ему посвящали тысячи добрых слов и пожеланий. Ваня не подвёл. Выздоровел. Догнал сверстников.
Город в трауре.
4 января 2019 года в Магнитогорске прошли похороны: всего в результате трагедии погиб 39 человек, среди них — целые семьи. Горожане несли цветы, игрушки и свечи к ограде у разрушенного дома, создавая стихийный мемориал. Власти оперативно утвердили меры поддержки: компенсации семьям погибших и пострадавших, а также средства на утраченное имущество. Всех, лишившихся жилья, пообещали обеспечить новыми квартирами.
Перед городской администрацией встал сложнейший вопрос о судьбе самого дома. После тщательной экспертизы было установлено, что подъезды с 1-го по 6-й и с 9-го по 12-й не имеют критических повреждений и безопасны для проживания. Судьба поврежденного восьмого подъезда была решена однозначно — его подлежало демонтировать. Однако психологическая травма жильцов была глубже строительных трещин. Часть семей категорически отказывалась возвращаться в стены, помнящие ужас той ночи, и настаивала на расселении. Другие, напротив, хотели остаться в привычном месте, в квартирах, признанных безопасными. Власти пошли навстречу, предоставив право выбора: тем, кто не мог больше жить в этом доме, выделили новое жилье.
Сегодня на месте седьмого и восьмого подъездов разбит сквер с детской и спортивной площадками. А на торце здания, как вечное напоминание, парит в небо мемориал из 39 белых голубей — по числу унесенных взрывом жизней.
Вопросы без окончательных ответов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Основной и изначальной версией стал взрыв бытового газа. Специалисты тщательно изучали обломки, пытаясь найти фрагменты газового оборудования и установить точный эпицентр.
Несмотря на мгновенно распространившиеся в соцсетях и некоторых медиа слухи о возможном теракте, официальные органы их последовательно опровергали. СКР заявил, что экспертизы не обнаружили следов взрывчатых веществ. Год спустя пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, комментируя сохраняющиеся спекуляции, назвал версию о теракте «вбросом», указав на возможный иностранный след в распространении этой информации.
Семь лет спустя Магнитогорск помнит то декабрьское утро. Помнит горе безмерной утраты и мужество спасателей. Помнит чудо спасения Вани Фокина. И хранит память о 39 жителях, которые так и не встретили Новый 2019-й год. Их имена навсегда остались не только в граните мемориала, но и в сердце промышленного гиганта Южного Урала.