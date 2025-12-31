Кровавый Новый год: в Челябинске пять лет ищут убийцу владельца магазина «Игрушки». Фото, видео

Артем Павлов был убит утром 31 декабря 2020 года.
В Челябинске 31 декабря 2020 года был жестоко убит владелец магазина «Игрушки» Артем Павлов. Предполагаемый убийца успел скрыться и до сих пор находится в розыске. При этом товарищи Павлова по военно-историческому клубу «Дивизион» не теряют надежды, что правосудие восторжествует. Их воспоминания об одноклубнике — в материале URA.RU.
Главная страсть — автомобили.
Павлов был ярым поклонником антикварных автомобилей. Не удивительно, что подобное увлечение привело его в клуб «АСА» («Автомобили самодельные и антикварные»), после он состоял в клубах «Мотор-классик», «Дивизион». По воспоминаниям одноклубников, он придавал своему хобби особое внимание.
Артем Павлов был участником клуба исторических реконструкций.
«У Артема имелись антикварные машины. В частности, Dodge ¾. С ней он участвовал во всех клубных мероприятиях: в выставках, реконструкциях. Был очень увлеченным человеком, до последнего дня участвовал во всех мероприятиях клуба. Я от него постоянно получал понимание и поддержку», — поделился с корреспондентом URA.RU одноклубник Павлова по имени Владимир.
Личная жизнь, коммерция, клуб.
Павлов был женат, воспитывал дочь, держал небольшой магазин, в котором торговал антиквариатом. При этом, по словам одноклубников, мужчина всегда разделял личную и профессиональную сферу.
«Познакомились мы с Артемом в 2008 году. Он оставил очень положительное первое впечатление. Хороший человек, очень тактичный, интеллигентный. Никогда ни с кем не ссорился, никогда не было такого, чтобы он где-то кому-то плохое слово сказал», — вспомнил руководитель ВИК «Дивизион» Станислав Тягунов.
Тягунов с Павловым не были хорошими друзьями. Но между ними царило настоящее товарищество, они всегда выручали друг друга.
«Все равно близко к себе не подпускал. Да, я приходил к нему, общались, говорили на общие темы (в основном про автомобили). Закрытой жизнью жил. Я не был в числе его лучших друзей, но был товарищем. Всегда относились друг к другу по-доброму», — отозвался о Павлове Тягунов.
Убийство.
За несколько дней до смерти Артем Павлов получил медаль от Владимира Путина.
Павлова убили днем 31 декабря. В помещение его небольшого магазинчика по улице Цвиллинга, 35 (центр Челябинска) вошел мужчина и зарубил коммерсанта топором. По словам Тягунова, последний раз он видел Павлова 30 декабря (за день до его убийства).
«Я заезжал к нему 30 числа. Клубу “Дивизион” как раз вручалась медаль от Владимира Путина за мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я заехал, показал ему награду, сфотографировал его вместе с медалью. А на следующий день его не стало», — рассказал Тягунов.
В «Дивизионе» о страшном убийстве узнали лишь спустя несколько дней. Многие не могли поверить в случившееся.
«Шок был у людей разный, в зависимости от степени близости к этому человеку. У меня, скорее, был не шок, а сожаления», — вспомнил одноклубник Владимир.
Конфликт, предшествующий убийству.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Тягунов вспомнил, что незадолго до смерти Павлов попал в неприятную ситуацию. У него случился конфликт с какими-то бездомными.
«В декабре у Павлова во дворе дома случилась стычка с какими-то бомжами. Обстоятельства не скажу. Просто Артем собирал металлолом. Может на этом фоне и повздорили», — отметил Тягунов.
Рассуждать, мог ли бы бездомный убить Павлова, руководитель клуба не стал. Но он верит, что следственные органы разберутся в деле и найдут убийцу.
Единственный подозреваемый.
Уличная камера засняла лицо предполагаемого убийцы Павлова. Но оперативно выйти на него не смогли. На официальном сайте СКР по Челябинской области до сих пор опубликована ориентировка на подозреваемого.
Подозреваемый в убийсвте Артема Павлова «засветился» на уличной камере.
«Приметы преступника: на вид 35−40 лет, среднего телосложения, рост около 170−175 сантиметров, волосы темные. Был одет: в черную куртку (пуховик) средней длины с капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью “FILA”. У подозреваемого лица имеются нарушения опорно-двигательного аппарата: врожденная варусная деформация (искривленность) обеих голеней, внутренняя ротация стоп (косолапость) 5−7 градусов внутри оси тела», — указано на сайте ведомства. Также к ориентировке приложено фото подозреваемого.