«Две фуры, маршрутка и шесть легковых автомобилей». Массовое ДТП с девятью автомобилями случилось под Смолевичами

Шесть легковых автомобилей, две фуры и маршрутка попали под Смолевичами в жесткое ДТП, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Массовая авария девяти транспортных средств произошла 30 декабря на седьмом километре трассы Р-53 «Слобода-Новосады».
В СК отметили, что примерно в 14.20 водитель автомобиля Jaguar неправильно выбрал скоростной режим, это привело к заносу и столкновению с Volkswagen (подробнее мы писали здесь).
«После удара пассажир и водитель второго автомобиля вышли на проезжую часть, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших, однако оказались под колесами фуры, водитель которой не успел вовремя остановить большегруз», — привели подробности в ведомстве.
Шесть авто, две фуры и маршрутка столкнулись под Смолевичами в жестком ДТП. Фото: скриншот с видео СК Беларуси.
И сообщили, что от полученных травм 17-летняя пассажир из автомобиля Volkswagen погибла.
Ранее мы писали, что массовое ДТП с участием девяти авто случилось на трассе М4 Минск — Могилев.
Тем временем ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.