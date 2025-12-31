Глава Генштаба раскрыл поставленную Путиным задачу перед российскими войсками в зоне СВО

Также Герасимов заслушал доклады командующего группировкой «Север» по обстановке, а также командиров соединений о результатах боевой работы. Он отметил, что группировка взяла под контроль около 950 кв. км в Сумской и Харьковской областях, освободив 32 населенных пункта. Сейчас бойцы группировки в освобожденных районах Курской области проводят разминирование Суджанского, Глушковского и Кореневского районов. В целом, как подчеркнул начальник Генштаба, за месяц ВС РФ освободили больше 700 кв. км территории.