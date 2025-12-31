Долиной выплатят почти 50 млн рублей за инцидент с квартирой

Долина получит 49 миллионов от дропперов.
Арбитражный суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с девяти так называемых дропперов почти 49 миллионов рублей в пользу народной артистки России Ларисы Долиной. Это следует из судебных материалов.
«Требования первого заместителя прокурора действующего в интересах Долиной Л. А., о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению», — говорится в тексте судебного решения, содержание которого передает ТАСС. С каждого из ответчиков, проживавших в Йошкар-Оле, взысканы суммы от 3 до 13,5 миллионов рублей, что в совокупности составляет 48 миллионов 950 тысяч рублей. Сумма взыскана по иску прокуратуры о неосновательном обогащении после мошеннической схемы, в результате которой певица лишилась своих сбережений и квартиры.
Согласно материалам дела, в апреле-июне 2025 года Долина по указанию телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, перевела крупные суммы на счета этих лиц, которые открывались специально для этого. Один из фигурантов, Андрей Основа, был ранее осужден к реальному лишению свободы по этому уголовному делу.
Резонансное дело Ларисы Долиной стало одним из самых громких случаев мошенничества с использованием социальной инженерии. Певица перевела мошенникам свыше 100 миллионов рублей, включая вырученные от продажи квартиры средства. Четырех мошенников приговорили к срокам до семи лет тюрьмы, отмечает «Радио 1». Позже оказалось, что они использовали десять счетов в разных банках при реализации своей схемы, пишет 360.ru. За этим последовало долгое разбирательство с покупательницей квартиры Полиной Лурье.
Ранее сообщалось, что данное судебное дело было включено в учебные программы ряда ведущих юридических вузов страны для разбора сложных гражданско-правовых коллизий. Дропперы — лица, предоставляющие свои банковские счета для обналичивания или перевода похищенных средств, за что получают процент от суммы.