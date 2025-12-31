Долиной выплатят почти 50 млн рублей за инцидент с квартирой

«Требования первого заместителя прокурора действующего в интересах Долиной Л. А., о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению», — говорится в тексте судебного решения, содержание которого передает ТАСС. С каждого из ответчиков, проживавших в Йошкар-Оле, взысканы суммы от 3 до 13,5 миллионов рублей, что в совокупности составляет 48 миллионов 950 тысяч рублей. Сумма взыскана по иску прокуратуры о неосновательном обогащении после мошеннической схемы, в результате которой певица лишилась своих сбережений и квартиры.