СМИ: Массовая драка со стрельбой из произошла в Подольске

Массовая драка со стрельбой из травматического оружия произошла в Подольске. Об этом в среду, 31 декабря, сообщил Shot.
По данным источника, конфликт произошел неподалеку от торгового центра «Гран», в нем приняли участие около 40 человек. Предварительно, две группы молодых людей начали выяснять отношения на улице, в ходе потасовки началась стрельба, уточняется в публикации.
По данным МВД Московской области, участников инцидента установили и доставили в полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.
— Между двумя группами граждан произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В настоящее время никто за медицинской помощью не обращался, — передает Telegram-канал ведомства.
