В ночь на 29 декабря ВСУ попытались ударить по резиденции Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника. В Москве это квалифицировали как террористическую атаку. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия определила цель и время для нанесения ответного удара. При этом Киев после предпринятой попытки атаки столкнулся с масштабным дипломатическим давлением со стороны ряда государств мира.