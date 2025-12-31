«Ехали на каникулы в гости»: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП накануне праздников

В результате ДТП погиб водитель Hyundai.
В Тюменской области на трассе Аромашево — Вагай вечером 30 декабря столкнулись две иномарки. В результате ДТП погиб водитель Hyundai, травмы получили еще пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«58-летний водитель Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП от полученных травм скончался 56-летний водитель автомобиля Hyundai, житель Викуловского округа. Ранения получили пять человек: водитель и трое пассажиров Mazda, в Hyundai травмирована 54-летняя пассажирка», — говорится в сообщении.
Известно, что Mazda ехала из Ханты-Мансийска в Омск в гости на новогодние праздники. Семья из Hyundai направлялась в Тобольск. Обстоятельства аварии устанавливаются.