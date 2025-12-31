В Петербурге машина жены музыканта Jane Air оказалась в кипятке

Антон Лиссов показал происходящее со своего балкона. По его словам, вода разлилась на большое расстояние, а его супруге пришлось срочно перегонять машину, оказавшуюся в зоне затопления.
Вокалист группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, как его жена спасала авто из кипятка. Видео © Telegram / Антон Лиссов.
В компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. На аварийном участке ограничили движение транспорта, в ближайших домах временно отключили отопление, при этом водоснабжение сохранили. Ремонтные работы, по предварительным данным, займут около 13 часов.
Ранее в Петербурге произошёл ещё один резонансный инцидент из-за прорыва труб. На 5-й Советской улице автомобиль Peugeot наполовину провалился под асфальт, под которым оказалась вода. Машину эвакуировали уже после приезда спасателей, водителя внутри не было.
