Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге машина жены музыканта Jane Air оказалась в кипятке

Жене вокалиста группы Jane Air Антона Лиссова пришлось в буквальном смысле спасать автомобиль из кипятка после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Из-за прорыва трубы улицу залило горячей водой, а над районом повис плотный пар, резко ухудшив видимость.

Источник: Life.ru

Антон Лиссов показал происходящее со своего балкона. По его словам, вода разлилась на большое расстояние, а его супруге пришлось срочно перегонять машину, оказавшуюся в зоне затопления.

Вокалист группы Jane Air Антон Лиссов рассказал, как его жена спасала авто из кипятка. Видео © Telegram / Антон Лиссов.

В компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. На аварийном участке ограничили движение транспорта, в ближайших домах временно отключили отопление, при этом водоснабжение сохранили. Ремонтные работы, по предварительным данным, займут около 13 часов.

Ранее в Петербурге произошёл ещё один резонансный инцидент из-за прорыва труб. На 5-й Советской улице автомобиль Peugeot наполовину провалился под асфальт, под которым оказалась вода. Машину эвакуировали уже после приезда спасателей, водителя внутри не было.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.