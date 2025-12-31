В Петербурге машина жены музыканта Jane Air оказалась в кипятке

В компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что вытекание воды на поверхность уже локализовано. На аварийном участке ограничили движение транспорта, в ближайших домах временно отключили отопление, при этом водоснабжение сохранили. Ремонтные работы, по предварительным данным, займут около 13 часов.