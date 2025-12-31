Семья с ребёнком из Челябинской области погибли в ДТП на трассе во время снегопада

ДТП произошло вечером 30 декабря на 520-м километре трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» в Бердюжском округе во время снегопада. Столкнулись Renault и минивэн Honda. От удара первый автомобиль вспыхнул и полностью сгорел. По предварительным данным, именно Renault выехал на встречку, где и произошла авария.