Семья с ребёнком из Челябинской области погибли в ДТП на трассе во время снегопада

На трассе в Тюменской области столкнулись иномарка и минивэн. После удара легковой автомобиль загорелся. В нём находились родители и семилетний мальчик из Челябинской области, они погибли. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Источник: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вечером 30 декабря на 520-м километре трассы «Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск» в Бердюжском округе во время снегопада. Столкнулись Renault и минивэн Honda. От удара первый автомобиль вспыхнул и полностью сгорел. По предварительным данным, именно Renault выехал на встречку, где и произошла авария.

— В автомобиле Renault погибли водитель и два пассажира, предположительно, это семья из Челябинской области: мать, отец и ребёнок. Автомобиль двигался в сторону Новосибирска, — рассказали в ГАИ.

Позже в Госавтоинспекции уточнили, что погиб семилетний мальчик из Коркино. Семья направлялась на праздники к родственникам.

Ранее мы рассказывали, что в Карталинском районе 23-летняя девушка без прав села за руль «Лады» и сбила двух женщин. Одна из них скончалась по пути в больницу, вторую госпитализировали.