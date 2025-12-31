В Магнитогорске при пожаре погибла женщина. Фото

Пожар начался в квартире на четвертом этаже.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, при пожаре погибла 42-летняя женщина. Также пострадал десятилетний ребенок — девочка надышалась продуктами горения. Причины возгорания раскрыли в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«В результате происшествия погибла женщина 1983 года рождения. Также пострадал ребенок — девочка 2015 года рождения, которая отравилась продуктами горения и была госпитализирована в медучреждение», — уточнили в пресс-служье ведомства.
Огнеборцы уточнили, что пожар начался на четвертом этаже десятиэтажного дома по улице Жукова. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в одной из квартир горели личные вещи и мебель. Возгорание ликвидировали на площади около 20 квадратных метров.
По маршевым лестницам с использованием спасательных устройств сотрудники МЧС эвакуировали четверых детей. Еще 13 человек, в том числе трое детей, покинули задымленный подъезд самостоятельно. По предварительным данным, возгорание произошло из ‑за аварийного режима работы потолочного светильника.
В квартире из-за полоточного светильника произошел пожар.