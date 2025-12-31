В Магнитогорске при пожаре погибла женщина. Фото

Огнеборцы уточнили, что пожар начался на четвертом этаже десятиэтажного дома по улице Жукова. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в одной из квартир горели личные вещи и мебель. Возгорание ликвидировали на площади около 20 квадратных метров.