В Омской области в аварии с тремя фурами и легковушкой погиб человек

В Омской области произошла авария с участием трех грузовиков и легкового автомобиля. Информацию предоставили в пресс-службе областного управления МВД, уточнив, что инцидент повлек за собой смерть одного человека и травмы еще у шести.
В опубликованном заявлении говорится, что водитель грузовика Volvo погиб на месте. Кроме того, помощь врачей потребовалась водителю Kia в возрасте 43 лет, а также трем его пассажирам — женщине 40 лет, подростку 15 лет и восьмилетней девочке. Госпитализация также понадобилась обоим водителям грузовых автомобилей марки «МАН».
ДТП произошло 30 декабря около 19:25 по местному времени на автодороге Тюмень — Омск. Согласно предварительной версии, водитель грузовика «МАН» совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение со вторым грузовиком «МАН». Вследствие чего произошли последовательные столкновения с автомобилем Kia и грузовым автомобилем Volvo.
Ранее сообщалось, что под Сургутом в лобовом ДТП с «КамАЗом» погиб 13-летний мальчик.