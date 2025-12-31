В Омской области в аварии с тремя фурами и легковушкой погиб человек

В опубликованном заявлении говорится, что водитель грузовика Volvo погиб на месте. Кроме того, помощь врачей потребовалась водителю Kia в возрасте 43 лет, а также трем его пассажирам — женщине 40 лет, подростку 15 лет и восьмилетней девочке. Госпитализация также понадобилась обоим водителям грузовых автомобилей марки «МАН».