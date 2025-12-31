Туапсе атаковал беспилотник: пострадали люди и дома

В Туапсе в результате атаки украинского дрона получили ранения два человека. Также вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом информирует в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.
Уточняется, что все произошло в ночь на 31 декабря.
В ходе инцидента были повреждены пять жилых домов — один частный и и четыре многоквартирных. В последних выбито множество окон.
Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. По данным врачей, их жизни ничего не угрожает.
Сотрудники МЧС потушили возгорание на одном из причалов, а также пожар на площади 300 квадратных метров на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
Ранее стало известно, что ночью 31 декабря силы ПВО в Краснодарском крае успешно отразили атаку украинских беспилотников.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО вечером 30 декабря перехватили и уничтожили один вражеский беспилотник. Известно, что устройство направлялось в Москву. БПЛА сбили до его приближения к столице, поэтому инцидент обошелся без жертв.
Напомним, что на этой неделе киевский режим совершил нападение на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Противники с помощью 91 беспилотника хотели разрушить здание, расположенное в Новгородской области. Однако вся техника была ликвидирована. Об атаке дронов рассказал вечером 29 декабря руководитель МИД России Сергей Лавров.
Позднее российский дипломат отметил, что теперь Москва намерена сменить свою позицию по украинскому конфликту. Он назвал действия Киева террористической атакой. Ларов предупредил, что российские войска уже разработали план по ответу. В ближайшее время они обязательно его осуществят.
Также недавно KP.RU писал, что Вооруженные силы Украины продолжают использовать беспилотники для атак на объекты в Белгородской области. За последние дни бойцы противовоздушной обороны неоднократно пресекали попытки противника нанести урон региону. Последний раз атака на белгородскую территорию была отражена вечером 30 декабря.
Кроме того, украинские боевики продолжают совершать нападения и на мирных жителей Луганской Народной Республики. Так, на днях стало известно, что ударный беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с людьми, которых эвакуировали из Северска. Как сообщили в правительстве ЛНР, в результате атаки тяжёлые ранения получили женщина и ее молодой сын.