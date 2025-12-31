Кто отметит Новый год в аэропорту: задержки и отмены авиарейсов в России 31 декабря 2025

Множество авиарейсов задерживаются 31 декабря 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной в последний день 2025 года. По состоянию на утро 31 декабря, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются в различных регионах страны. Более 400 пассажиров ожидают вылета во Владивостоке, в Пулково задержаны более 32 рейсов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 31 декабря 2025.
По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в течение ночи и утра 31 декабря были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах страны.
В 00:17 были введены ограничения в аэропорту Иваново (Южный) для обеспечения безопасности полетов. В 06:06 ограничения были введены в аэропорту Ярославль (Туношна).
В 05:15 ограничения были сняты в аэропортах Геленджик и Калуга (Грабцево). Аэропорт Геленджик возобновил работу с 08:30 МСК и готов к обслуживанию рейсов. Однако в 06:12 в Геленджике были введены дополнительные временные ограничения, которые были сняты в 07:34. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.
Несмотря на снятие ограничений в ряде аэропортов, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах, Санкт-Петербурге и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки рейсов.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 31 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 31 декабря 2025.
В аэропорту Внуково зафиксированы значительные задержки утренних и дневных рейсов. Рейс DP 859 авиакомпании Победа в Анталью задерживается на час до 08:00 вместо запланированного 07:00. Рейс DP 421 в Самару задерживается на 1 час 50 минут до 08:50.
Рейс DP 201 в Санкт-Петербург задерживается на 45 минут до 08:15. Значительная задержка у рейса DP 737 в Стамбул — вылет перенесен с 07:45 на 10:10 (задержка более 2 часов). Критическая задержка у рейса R3 479 / 6R 4479 в Минеральные Воды — вылет перенесен с 07:50 на 15:10 (задержка более 7 часов).
Рейс DP 753 в Абу-Даби задерживается на 30 минут до 08:25. Отменен рейс FV 6170 / SU 6170 в Санкт-Петербург авиакомпаний Россия и Аэрофлот. Рейс DP 111 в Сочи задерживается на 35 минут до 08:40. Рейс DP 467 в Саратов задерживается на 1 час 20 минут до 09:35.
Рейс UT 715 в Дубай задерживается на 1 час 20 минут до 10:00. Рейс DV 802 в Шымкент задерживается на полчаса до 09:30. Критическая задержка у рейса DP 465 в Ульяновск — вылет перенесен с 09:00 на 13:15 (задержка более 4 часов).
Рейс 3F 322 из Еревана задерживается на 35 минут до 10:15. Рейс DP 839 в Анталью задерживается на 1 час 30 минут до 11:10. Рейс A4 7053 в Батуми задерживается на 45 минут до 10:35. Рейс DP 155 в Краснодар задерживается на 2 часа 40 минут до 12:40.
Среди прилетающих рейсов наблюдаются многочисленные задержки. Рейс DP 421 из Пензы совершит посадку в 07:34 вместо 06:05 (задержка 1 час 29 минут). Рейс DP 438 из Уфы прибудет в 07:52 вместо 06:15 (задержка 1 час 37 минут).
Критическая задержка у рейса DP 714 из Самарканда — посадка в 09:17 вместо 06:25 (задержка почти 3 часа). Рейс DP 448 из Тюмени задерживается на 2 часа до 08:34. Рейс R3 479 / 6R 4479 из Якутска прибудет в 14:15 вместо 06:50 (задержка более 7 часов).
Рейс UT 786 из Еревана задерживается на 2 часа до 09:03. Особенно серьезная задержка у рейса DP 414 из Челябинска — посадка в 12:40 вместо 07:15 (задержка более 5 часов). Рейс A4 7072 из Кутаиси прибудет в 09:36 вместо 07:35 (задержка 2 часа).
Рейс 3F 321 из Еревана задерживается на 2 часа 51 минуту до 11:16. Рейс DP 206 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 10:53 вместо 08:35 (задержка более 2 часов). Полностью отменен рейс ZF 2802 из Утапао (Таиланд). Рейс UT 576 из Краснодара прибудет в 12:41 1 января вместо 19:05 31 декабря (задержка более 17 часов).
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 31 декабря 2025.
В аэропорту Домодедово наблюдаются задержки на вылет. Рейс U6 797 авиакомпании Уральские авиалинии в Дубай задерживается на 3 часа до 10:30. Рейс S7 1011 в Санкт-Петербург задерживается на 20 минут до 09:40.
Рейс U6 783 в Стамбул задерживается на 2 часа 30 минут до 12:25. Рейс U6 1343 в Махачкалу задерживается на 2 часа 25 минут до 12:40. Рейс U6 1387 во Владикавказ задерживается на 3 часа 10 минут до 13:25. Рейс U6 233 в Сочи задерживается на 3 часа 35 минут до 13:55.
Рейс U6 427 в Грозный задерживается на 6 часов до 17:00. Рейс U6 153 в Минеральные Воды задерживается на 3 часа 25 минут до 15:05. Рейс U6 241 в Сочи задерживается на 1 час 25 минут до 15:10.
Критическая задержка у рейса U6 6001 в Екатеринбург — вылет перенесен с 15:00 на 21:00 (задержка 6 часов). Рейс U6 437 в Грозный задерживается на 2 часа 45 минут до 17:50. Рейс U6 2771 в Самарканд задерживается на 2 часа 30 минут до 21:30.
Рейс U6 2909 в Ош задерживается на час до 20:30. Рейс U6 1803 в Хургаду задерживается на 4 часа до 23:55. Рейс U6 2633 в Ереван задерживается на 3 часа 40 минут до 23:40. Полностью отменен рейс 3F 316 в Ереван авиакомпании FLYONE Armenia. Рейс U6 2709 в Ош задерживается до 00:55 1 января.
Среди прилетающих рейсов зафиксированы многочисленные задержки. Рейс SZ 3246 из Ургенча совершит посадку в 08:22 вместо 06:55 (задержка 1 час 27 минут). Рейс S7 2566 из Омска прибудет в 09:13 вместо 07:00 (задержка более 2 часов).
Рейс U6 388 из Омска задерживается на 4 часа 30 минут до 11:45. Рейс U6 2970 из Куляба прибудет в 12:05 вместо 08:15 (задержка почти 4 часа). Рейс S7 2606 из Кемерово задерживается на 33 минуты до 08:58.
Рейс S7 2602 из Барнаула совершит посадку в 10:29 вместо 08:50 (задержка 1 час 39 минут). Рейс S7 3276 из Усть-Каменогорска прибудет в 10:40 вместо 09:15 (задержка 1 час 25 минут). Рейс IO 476 из Кызыла задерживается на 2 часа 24 минуты до 11:54.
Рейс U6 8254 из Душанбе совершит посадку в 13:05 вместо 09:30 (задержка 3 часа 35 минут). Рейс S7 2582 из Норильска задерживается на 1 час 40 минут до 11:40. Критическая задержка у рейса U6 94 из Читы — посадка в 16:10 вместо 10:20 (задержка почти 6 часов).
Рейс U6 2804 из Бишкека прибудет в 04:40 1 января вместо 10:25 31 декабря (задержка более 18 часов). Полностью отменены рейсы 3F 315 из Еревана и U6 234 из Сочи.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 31 декабря 2025.
В аэропорту Шереметьево на утро 31 декабря наблюдаются многочисленные задержки на вылет. Рейс DP 6809 авиакомпании Победа в Киров задерживается на 2 часа до 09:00. Рейс DP 6807 в Чебоксары задерживается на 2 часа 30 минут до 09:35.
Рейс DP 6913 в Минеральные Воды задерживается на 1 час 5 минут до 08:25. Рейс DP 6991 во Владикавказ задерживается на 3 часа 10 минут до 10:30. Рейс SU 1236 в Уфу задерживается на 30 минут до 07:55. Рейс DP 6835 в Калининград задерживается на 1 час 20 минут до 08:50.
Рейс DP 6961 в Астрахань задерживается на 2 часа 15 минут до 09:45. Рейс SU 1434 в Магнитогорск задерживается на 30 минут до 08:10. Рейс DP 6847 в Нижнекамск задерживается на 2 часа 20 минут до 10:05. Рейс DP 6965 в Волгоград задерживается на 2 часа 40 минут до 10:25.
Рейс SU 1886 в Бишкек задерживается на 1 час 5 минут до 09:00. Рейс DP 6919 в Ставрополь задерживается на 3 часа 40 минут до 11:35. Критическая задержка у рейса N4 2065 в Уфу — вылет перенесен с 08:00 на 17:45 (задержка почти 10 часов).
Рейс FV 6069 / SU 6069 в Махачкалу задерживается на 4 часа до 12:05. Рейс DP 6939 в Сочи задерживается на 1 час 5 минут до 09:05. Рейс SU 1136 в Сочи задерживается на час до 09:20. Рейс DP 6905 во Владикавказ задерживается на 1 час 10 минут до 09:35.
Рейс SU 1108 в Краснодар задерживается на час до 09:45. Рейс DP 6921 в Махачкалу задерживается на 3 часа до 11:50. Рейс 5N 521 в Мурманск задерживается на 1 час 15 минут до 10:25. Рейс SU 1134 в Сочи задерживается на 45 минут до 10:00.
Рейс SU 1460 в Новосибирск задерживается на 45 минут до 10:00. Рейс SU 1344 в Минеральные Воды задерживается на час до 10:25. Рейс DP 6941 в Сочи задерживается на 3 часа 10 минут до 12:55. Рейс DP 6901 в Нальчик задерживается на 3 часа 5 минут до 14:00.
Рейс DP 6923 в Махачкалу задерживается на 3 часа до 14:20. Рейс EO 77 / N4 77 в Оренбург задерживается на 4 часа 30 минут до 16:55. Рейс DP 6861 в Саратов задерживается на 1 час 5 минут до 13:50.
Рейс DP 6845 в Нижнекамск задерживается на 35 минут до 14:45. Рейс DP 6967 в Волгоград задерживается на 1 час 55 минут до 16:05. Рейс DP 6855 в Мурманск задерживается на 2 часа 45 минут до 17:05. Критическая задержка у рейса N4 2011 в Сочи — вылет перенесен с 14:25 на 20:35 (задержка более 6 часов).
Рейс DP 6817 в Чебоксары задерживается на 20 минут до 15:05. Рейс DP 6581 в Самару задерживается на 3 часа 15 минут до 18:55. Рейс DP 6831 в Калининград задерживается на 2 часа 15 минут до 18:20. Рейс DP 6963 в Астрахань задерживается на 1 час 35 минут до 18:20.
Рейс DP 6945 в Сочи задерживается на 1 час 5 минут до 18:20. Рейс DP 6819 в Киров задерживается на 1 час 15 минут до 19:15. Рейс DP 6969 в Волгоград задерживается на 2 часа 45 минут до 21:05. Рейс DP 6815 в Чебоксары задерживается на 50 минут до 19:30.
Рейс DP 6843 в Казань задерживается на 1 час 50 минут до 20:35. Критическая задержка у рейса EO 2203 / N4 2203 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 19:20 на 04:30 1 января (задержка более 9 часов).
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс DP 6524 из Омска совершит посадку в 09:09 вместо 06:05 (задержка более 3 часов). Рейс DP 6512 из Перми прибудет в 08:17 вместо 06:15 (задержка 2 часа).
Рейс DP 6568 из Челябинска задерживается на 3 часа 20 минут до 09:35. Критическая задержка у рейса DP 6532 из Барнаула — посадка в 06:20 2 января вместо 06:20 31 декабря (задержка сутки). Рейс SU 1763 из Омска совершит посадку в 08:27 вместо 06:25 (задержка более 2 часов).
Рейс DP 6542 из Екатеринбурга задерживается на 2 часа 50 минут до 09:25. Рейс SU 1647 из Нижневартовска прибудет в 09:26 вместо 07:25 (задержка 2 часа). Рейс DP 6526 из Новосибирска совершит посадку в 11:21 вместо 07:40 (задержка почти 4 часа).
Рейс DP 6522 из Омска задерживается на 2 часа 12 минут до 10:02. Рейс 5N 294 из Екатеринбурга прибудет в 09:45 вместо 08:25 (задержка 1 час 20 минут). Рейс SU 1481 из Красноярска совершит посадку в 11:18 вместо 08:30 (задержка почти 3 часа).
Рейс SU 1639 из Омска задерживается на 2 часа 12 минут до 10:57. Рейс DP 6548 из Красноярска прибудет в 11:49 вместо 09:20 (задержка 2 часа 29 минут). Рейс SU 1531 из Томска совершит посадку в 13:57 вместо 09:35 (задержка более 4 часов).
Рейс SU 1937 из Караганды задерживается на 32 минуты до 11:12. Рейс SU 1443 из Иркутска прибудет в 12:02 вместо 11:10 (задержка 52 минуты). Критическая задержка у рейса EO 2106 / N4 2106 из Калининграда — посадка в 15:50 вместо 11:15 (задержка более 4 часов).
Рейс SU 1455 из Улан-Удэ задерживается на 44 минуты до 12:34. Рейс SU 5801 из Владивостока прибудет в 12:15 вместо 11:55 (задержка 20 минут). Рейс DP 6848 из Нижнекамска совершит посадку в 13:46 вместо 12:15 (задержка 1 час 31 минута).
Рейс DP 6966 из Волгограда задерживается на 1 час 46 минут до 14:11. Рейс FV 6268 / SU 6268 из Петропавловска-Камчатского прибудет в 14:36 вместо 13:15 (задержка 1 час 21 минута). Рейс DP 6836 из Калининграда совершит посадку в 14:00 вместо 13:20 (задержка 40 минут).
Рейс DP 6962 из Астрахани задерживается на 1 час 45 минут до 15:15. Рейс DP 6992 из Владикавказа прибудет в 16:43 вместо 14:15 (задержка 2 часа 28 минут). Рейс SU 1745 из Южно-Сахалинска совершит посадку в 15:33 вместо 14:25 (задержка 1 час 8 минут).
Рейс DP 6914 из Минеральных Вод задерживается на 17 минут до 15:02. Рейс DP 6920 из Ставрополя прибудет в 18:36 вместо 15:10 (задержка 3 часа 26 минут). Рейс SU 425 из Хургады совершит посадку в 16:42 вместо 15:35 (задержка 1 час 7 минут).
Рейс FV 6070 / SU 6070 из Махачкалы задерживается на 2 часа 25 минут до 17:50. Рейс DP 6922 из Махачкалы прибудет в 17:44 вместо 15:40 (задержка 2 часа 4 минуты). Рейс SU 1703 из Владивостока совершит посадку в 16:14 вместо 15:45 (задержка 29 минут).
Рейс SU 1713 из Хабаровска задерживается на 44 минуты до 16:44. Рейс SU 5813 из Петропавловска-Камчатского прибудет в 17:09 вместо 16:05 (задержка 1 час 4 минуты). Рейс SU 237 из Гоа совершит посадку в 17:44 вместо 16:10 (задержка 1 час 34 минуты).
Рейс DP 6940 из Сочи задерживается на 2 часа 30 минут до 18:40. Рейс SU 209 из Шанхая прибудет в 19:04 вместо 16:45 (задержка 2 часа 19 минут). Рейс DP 6862 из Саратова совершит посадку в 17:55 вместо 16:50 (задержка 1 час 5 минут).
Рейс 5N 254 из Калининграда задерживается на 3 часа 40 минут до 20:30. Отменен рейс N4 2122 из Красноярска. Рейс SU 1137 из Сочи прибудет в 17:52 вместо 17:00 (задержка 52 минуты).
Рейс SU 1345 из Минеральных Вод совершит посадку в 18:02 вместо 17:10 (задержка 52 минуты). Рейс SU 19 из Санкт-Петербурга задерживается на 1 час 57 минут до 19:27. Рейс SU 279 из Пхукета прибудет в 18:19 вместо 17:30 (задержка 49 минут).
Рейс DP 6942 из Сочи совершит посадку в 20:25 вместо 17:35 (задержка 2 часа 50 минут). Рейс SU 1135 из Сочи задерживается на 37 минут до 18:17. Рейс DP 6902 из Нальчика прибудет в 20:30 вместо 17:40 (задержка 2 часа 50 минут).
Рейс SU 1109 из Краснодара совершит посадку в 18:22 вместо 17:45 (задержка 37 минут). Рейс SU 213 из Гонконга задерживается на 3 часа 54 минуты до 21:44. Рейс SU 297 из Денпасара прибудет в 18:35 вместо 17:55 (задержка 40 минут).
Рейс DP 6924 из Махачкалы совершит посадку в 20:55 вместо 18:05 (задержка 2 часа 50 минут). Рейс EO 78 / N4 78 из Оренбурга задерживается на 4 часа 30 минут до 22:35. Рейс DP 6818 из Чебоксар прибудет в 18:30 вместо 18:10 (задержка 20 минут).
Рейс SU 285 из Пхукета совершит посадку в 18:49 вместо 18:10 (задержка 39 минут). Рейс SU 289 из Коломбо задерживается на 39 минут до 18:54. Рейс DP 6846 из Нижнекамска прибудет в 19:05 вместо 18:30 (задержка 35 минут).
Рейс SU 273 из Бангкока совершит посадку в 19:04 вместо 18:45 (задержка 19 минут). Рейс DP 6968 из Волгограда задерживается на 1 час 55 минут до 20:50. Рейс DP 6582 из Самары прибудет в 23:10 вместо 19:55 (задержка 3 часа 15 минут).
Рейс DP 6856 из Мурманска совершит посадку в 22:55 вместо 20:00 (задержка 2 часа 55 минут). Рейс DP 6832 из Калининграда задерживается до 00:15 1 января вместо 21:45 31 декабря. Рейс DP 6816 из Чебоксар прибудет в 23:05 вместо 22:15 (задержка 50 минут).
Рейс DP 6964 из Астрахани совершит посадку в 00:10 1 января вместо 22:35 31 декабря. Рейс DP 6844 из Казани задерживается до 00:35 1 января вместо 22:40 31 декабря. Рейс DP 6906 из Владикавказа прибудет в 23:10 вместо 22:50 (задержка 20 минут).
Рейс DP 6970 из Волгограда совершит посадку в 01:45 1 января вместо 22:55 31 декабря (задержка почти 3 часа).
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 31 декабря 2025.
В аэропорту Пулково зафиксированы массовые задержки. По данным онлайн-табло, задерживаются более 32 рейсов. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, сам аэропорт работает в штатном режиме, обе взлетно-посадочные полосы принимают и отпускают воздушные суда. Задержки вызваны совокупностью факторов: временные закрытия аэропортов Москвы («ковры»), сложные метеоусловия в Калининграде, технические причины нескольких бортов, а также противообледенительная обработка самолетов.
Рейс U6 547 в Сочи, который должен был вылететь в 06:45, задерживается на 2 часа 15 минут до 09:00. Рейс 5N 597 в Казань задерживается на 3 часа 15 минут до 10:10. Критическая задержка у рейса N4 265 в Оренбург — вылет перенесен с 06:55 на 10:30 (задержка 3 часа 35 минут).
Рейс DP 206 в Москву задерживается на 2 часа 25 минут до 09:25. Рейс DP 506 в Махачкалу задерживается на 1 час 20 минут до 08:50. Критическая задержка у рейса DP 204 в Москву — вылет перенесен с 07:30 на 11:30 (задержка 4 часа).
Рейс FV 6475 / SU 6475 в Красноярск задерживается на 30 минут до 08:20. Рейс FV 6463 / SU 6463 в Челябинск задерживается на 2 часа до 09:50. Рейс FV 6133 / SU 6133 в Грозный задерживается на 20 минут до 08:15.
Рейс DP 529 в Калининград задерживается на 1 час 25 минут до 09:20. Рейс FV 6593 / SU 6593 в Казань задерживается на 2 часа до 09:55. Рейс WZ 705 / B2 2005 в Ярославль задерживается на 2 часа до 10:10.
Рейс N4 243 / B2 2113 в Казань задерживается на 1 час 35 минут до 10:10. Рейс DP 507 во Владикавказ задерживается на 3 часа 25 минут до 12:00. Рейс EO 393 / N4 393 в Иваново задерживается на 1 час 10 минут до 09:55.
Рейс 5N 276 в Москву задерживается на 3 часа 55 минут до 12:40. Критическая задержка у рейса 5N 505 в Калининград — вылет перенесен с 08:50 на 13:45 (задержка почти 5 часов).
Рейс 5N 541 в Минеральные Воды задерживается на час до 10:20. Рейс SU 2856 в Сочи задерживается на 1 час 5 минут до 10:25. Рейс EO 2331 / N4 2331 в Тюмень задерживается на 1 час 15 минут до 10:35.
Рейс 5N 146 в Архангельск задерживается на 1 час 5 минут до 10:30. Критическая задержка у рейса 5N 531 в Самару — вылет перенесен с 09:25 на 13:40 (задержка более 4 часов).
Рейс U6 391 в Калининград задерживается на 30 минут до 10:35. Рейс 5N 507 в Мурманск задерживается на 1 час 45 минут до 11:50. Критическая задержка у рейса N4 2283 в Калининград — вылет перенесен с 10:15 на 15:50 (задержка более 5 часов).
Критическая задержка у рейса N4 2325 в Новосибирск — вылет перенесен с 10:40 на 13:40 (задержка 3 часа). Критическая задержка у рейса N4 341 в Магнитогорск — вылет перенесен с 10:50 на 15:50 (задержка 5 часов).
Рейс FV 6857 / SU 6857 в Минеральные Воды задерживается на 45 минут до 11:40. Рейс N4 281 в Калининград задерживается на 2 часа до 13:00. Критическая задержка у рейса N4 245 / B2 2115 в Казань — вылет перенесен с 11:05 на 16:35 (задержка более 5 часов).
Рейс N4 2454 в Сочи задерживается на 45 минут до 13:30. Рейс EO 347 / N4 347 в Курган задерживается на 55 минут до 14:45. Рейс A4 7020 в Москву задерживается на 55 минут до 15:40.
Критическая задержка у рейса SU 19 в Москву — вылет перенесен с 16:00 на 18:10 (задержка 2 часа 10 минут). Рейс N4 247 / B2 2117 в Казань задерживается на 1 час 50 минут до 18:40. Рейс N4 2289 в Сыктывкар задерживается на 1 час 15 минут до 18:05.
Рейс EO 2953 / N4 2953 в Ижевск задерживается на 1 час 10 минут до 18:40. Рейс DP 535 в Калининград задерживается на 2 часа 5 минут до 20:35.
Среди прилетающих рейсов также многочисленные задержки. Рейс DP 570 из Перми совершит посадку в 08:22 вместо 06:05 (задержка 2 часа 17 минут). Рейс DP 516 из Екатеринбурга прибудет в 08:30 вместо 06:35 (задержка 1 час 55 минут).
Рейс DP 1550 из Челябинска задерживается на 4 часа 25 минут до 11:00. Рейс FV 6412 / SU 6412 из Уфы прибудет в 08:41 вместо 06:55 (задержка 1 час 46 минут). Рейс DP 550 из Челябинска совершит посадку в 08:56 вместо 06:55 (задержка 2 часа).
Рейс FV 6452 / SU 6452 из Тюмени задерживается на 1 час 27 минут до 08:27. Рейс FV 6402 / SU 6402 из Екатеринбурга прибудет в 08:27 вместо 07:05 (задержка 1 час 22 минуты). Рейс FV 6462 / SU 6462 из Челябинска совершит посадку в 09:50 вместо 07:20 (задержка 2 часа 30 минут).
Рейс N4 256 / B2 2126 из Уфы задерживается на 2 часа 58 минут до 10:18. Рейс EO 2270 / N4 2270 из Орска прибудет в 09:13 вместо 07:40 (задержка 1 час 33 минуты). Рейс SU 2837 из Перми совершит посадку в 09:26 вместо 07:50 (задержка 1 час 36 минут).
Рейс FV 6370 / SU 6370 из Тюмени задерживается на 1 час 53 минуты до 09:43. Рейс 5N 578 из Тюмени прибудет в 10:20 вместо 08:00 (задержка 2 часа 20 минут). Рейс DP 596 из Махачкалы совершит посадку в 11:00 вместо 08:00 (задержка 3 часа).
Рейс 5N 502 из Екатеринбурга задерживается на 2 часа 28 минут до 10:33. Рейс SU 2811 из Новосибирска прибудет в 09:51 вместо 08:10 (задержка 1 час 41 минута). Рейс 5N 592 из Уфы совершит посадку в 11:55 вместо 08:10 (задержка 3 часа 45 минут).
Рейс 5N 584 из Перми задерживается на 4 часа 35 минут до 12:45. Рейс EO 2926 / N4 2926 из Нижневартовска прибудет в 09:44 вместо 08:20 (задержка 1 час 24 минуты). Рейс FV 6474 / SU 6474 из Омска совершит посадку в 10:43 вместо 08:25 (задержка 2 часа 18 минут).
Рейс 5N 588 из Оренбурга задерживается на 5 часов 10 минут до 13:20. Рейс N4 2318 из Кемерово прибудет в 12:30 вместо 08:40 (задержка 3 часа 50 минут). Рейс 5N 572 из Новосибирска совершит посадку в 14:15 вместо 08:45 (задержка более 5 часов).
Рейс 5N 528 из Челябинска задерживается на 5 часов 20 минут до 14:25. Рейс N4 2284 из Калининграда прибудет в 14:55 вместо 09:15 (задержка более 5 часов). Рейс N4 308 / B2 2138 из Омска совершит посадку в 11:55 вместо 10:00 (задержка 1 час 55 минут).
Рейс N4 250 / B2 2120 из Казани задерживается на 5 часов 40 минут до 15:45. Рейс N4 2302 из Красноярска прибудет в 12:10 вместо 11:00 (задержка 1 час 10 минут). Рейс DP 530 из Калининграда совершит посадку в 12:43 вместо 12:20 (задержка 23 минуты).
Рейс EO 394 / N4 394 из Иваново задерживается на 55 минут до 13:45. Рейс 5N 506 из Калининграда прибудет в 15:30 вместо 13:20 (задержка 2 часа 10 минут). Рейс N4 266 из Оренбурга совершит посадку в 17:10 вместо 13:55 (задержка 3 часа 15 минут).
Рейс N4 244 / B2 2114 из Казани задерживается на 1 час 40 минут до 15:50. Рейс SU 2875 из Иркутска прибудет в 17:03 вместо 14:10 (задержка 2 часа 53 минуты). Рейс 5N 508 из Мурманска совершит посадку в 16:25 вместо 14:35 (задержка 1 час 50 минут).
Рейс 5N 532 из Самары задерживается на 2 часа 10 минут до 17:05. Рейс N4 282 из Калининграда прибудет в 17:40 вместо 15:45 (задержка 1 час 55 минут). Рейс EO 2332 / N4 2332 из Тюмени совершит посадку в 17:40 вместо 16:30 (задержка 1 час 10 минут).
Рейс DP 508 из Владикавказа задерживается на 2 часа 5 минут до 18:45. Рейс 5N 1542 из Минеральных Вод прибудет в 18:30 вместо 17:40 (задержка 50 минут). Критическая задержка у рейса N4 342 из Магнитогорска — посадка в 23:05 вместо 18:10 (задержка почти 5 часов).
Рейс SU 735 из Шарм-эль-Шейха совершит посадку в 21:54 вместо 19:35 (задержка 2 часа 19 минут). Критическая задержка у рейса EO 2203 / N4 2203 из Москвы — посадка в 06:00 1 января вместо 20:50 31 декабря (задержка более 9 часов).
Рейс N4 2326 из Новосибирска задерживается на 2 часа 10 минут до 23:15. Рейс EO 348 / N4 348 из Кургана прибудет в 22:20 вместо 21:30 (задержка 50 минут). Рейс N4 2290 из Сыктывкара совершит посадку в 23:15 вместо 22:00 (задержка 1 час 15 минут). Рейс N4 252 / B2 2122 из Казани задерживается на 1 час 30 минут до 23:45. Отменен рейс FV 6170 / SU 6170 из Москвы.
Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 31 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов во Владивостоке 31 декабря 2025.
В аэропорту Владивостока зафиксированы серьезные задержки, более 400 пассажиров ожидают отправления. Транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.
Критическая задержка у рейса U6−571 из Екатеринбурга — прибытие задерживается до 12:10 вместо 07:10 (задержка 5 часов). Рейс SU-1702 из Москвы прибудет в 12:30 вместо запланированного времени. Рейс R3−491 из Якутска задерживается до 15:20. Критическая задержка у рейса SU-1704 из Москвы — прибытие задерживается до 21:20 (задержка 12 часов).
Вылет рейса SU-5801 в Москву отложен до 10:05. Рейс U6−572 в Екатеринбург задерживается до 13:10. Рейс R3−492 в Якутск задерживается до 16:20. Критическая задержка у рейса SU-1705 в Москву — вылет отложен до 23:40.
Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске 31 декабря 2025.
В аэропорту Толмачево зафиксированы задержки трех рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейс DP 6525 из московского аэропорта Шереметьево должен был прибыть в 06:10, но его прилет перенесли на 10:15 (задержка более 4 часов).
Самолет 5N 571 из Санкт-Петербурга ожидали в 07:05, теперь его прибытие запланировано на 11:53 (задержка почти 5 часов). Также задерживается рейс S7 2513 из московского Домодедово — вместо 07:10 самолет ожидают в 08:25 (задержка 1 час 15 минут).
Среди прилетающих рейсов также задержки: рейс S7 5358 из вахтового поселка Талакан совершил посадку в 10:25 вместо 10:15, рейс из Полярного прибыл в 11:24 вместо 11:15, рейс SZ 221 из Душанбе задерживается до 14:53 вместо 14:15.
Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 31 декабря 2025.
В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки. Рейс U6 403 в Калининград задерживается на 3 часа 25 минут до 11:25. Рейс U6 219 в Сочи задерживается на 1 час 20 минут до 10:10. Критическая задержка у рейса U6 2949 в Ереван — вылет перенесен с 08:55 на 12:50 (задержка почти 4 часа).
Рейс 4S 3322 в Шарм-эль-Шейх задерживается на 1 час 20 минут до 10:45. Рейс U6 272 в Москву задерживается на 1 час 45 минут до 11:15. Критическая задержка у рейса U6 623 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 10:05 на 14:00 (задержка почти 4 часа).
Критическая задержка у рейса U6 2985 в Бишкек — вылет перенесен с 11:30 на 22:15 (задержка более 10 часов). Критическая задержка у рейса U6 174 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 12:50 на 16:55 (задержка более 4 часов).
Рейс U6 321 в Сочи задерживается на 1 час 30 минут до 15:30. Рейс SU 1413 в Москву задерживается на час до 16:20. Рейс U6 205 в Минеральные Воды задерживается на час до 16:30. Рейс U6 2951 в Баку задерживается на 2 часа 15 минут до 20:30. Рейс U6 270 в Москву задерживается на час до 21:30.
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса U6 224 из Санкт-Петербурга — посадка в 09:22 31 декабря вместо 19:45 30 декабря (задержка более 13 часов). Многочисленные задержки у рейсов из различных городов: U6 2754 из Душанбе прибыл в 01:07 вместо 20:40 30 декабря, U6 206 из Минеральных Вод совершил посадку в 00:19 вместо 22:05 30 декабря.
Рейс U6 2266 из Ташкента задерживается до 10:20 вместо 02:30. Рейс U6 2964 из Намангана прибудет в 14:10 вместо 04:35 (задержка почти 10 часов). Рейс U6 296 из Иркутска совершит посадку в 11:45 вместо 08:00 (задержка 3 часа 45 минут).
Рейс U6 623 из Читы задерживается до 10:15 вместо 09:05. Рейс U6 300 из Благовещенска прибудет в 16:00 вместо 10:00 (задержка 6 часов). Критическая задержка у рейса U6 2956 из Худжанда — посадка в 00:35 1 января вместо 10:05 31 декабря (задержка более 14 часов).
Рейс U6 572 из Владивостока задерживается до 16:00 вместо 11:05 (задержка почти 5 часов). Рейс U6 2950 из Еревана прибудет в 20:30 вместо 16:45 (задержка почти 4 часа). Критическая задержка у рейса U6 224 из Санкт-Петербурга — посадка в 20:20 вместо 17:00 (задержка 3 часа 20 минут).
Рейс U6 220 из Сочи совершит посадку в 20:40 вместо 17:30 (задержка более 3 часов). Критическая задержка у рейса U6 2986 из Бишкека — посадка в 04:40 1 января вместо 18:40 31 декабря (задержка 10 часов). Критическая задержка у рейса U6 6001 из Москвы — посадка в 01:00 1 января вместо 19:30 31 декабря (задержка более 5 часов).
Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 31 декабря 2025.
В аэропорту Пашковский зафиксированы значительные задержки рейсов, начавшихся еще 30 декабря. Рейс SU 2864 в Уфу, который должен был вылететь 30 декабря в 15:20, задерживается до 07:59 31 декабря (задержка более 16 часов).
Рейс N4 710 в Казань, запланированный на 30 декабря в 18:10, задерживается до 09:10 31 декабря (задержка 15 часов). Критическая задержка у рейса СУ 1775 в Москву — вылет перенесен с 18:20 30 декабря на 10:59 31 декабря (задержка более 16 часов).
Рейс SU 1265 в Москву также задерживается с 18:20 30 декабря до 10:59 31 декабря. Рейс DP 160 в Москву задерживается на 1 час 10 минут до 11:30. Рейс HY 688 в Ташкент задерживается на 55 минут до 11:15. Рейс SU 1109 в Москву задерживается на 45 минут до 14:30. Рейс DP 156 в Москву задерживается на 2 часа 10 минут до 16:50.
Среди прилетающих рейсов задержки у рейса HY 687 из Ташкента (посадка в 10:00 вместо 09:00), DP 563 из Екатеринбурга (посадка в 10:50 вместо 09:25), СУ 1798 из Москвы (посадка в 09:49 вместо 09:30), SU 1264 из Москвы (посадка в 09:52 вместо 09:35), SU 2927 из Екатеринбурга (посадка в 10:04 вместо 09:45), SU 769 из Дубая (посадка в 10:19 вместо 09:55).
Рейс SU 2863 из Новосибирска задерживается до 10:29 вместо 10:10. Рейс SU 1108 из Москвы прибудет в 13:30 вместо 12:30. Рейс DP 155 из Москвы совершит посадку в 15:00 вместо 13:45.
Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде 31 декабря 2025.
В аэропорту Стригино рейс N4 438 в Сочи задерживается на 2 часа 15 минут до 16:25. Среди прилетающих рейсов задержки у рейса N4 437 из Сочи (посадка в 14:35 вместо 12:55, задержка 1 час 40 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Самаре 31 декабря 2025.
В аэропорту Курумоч зафиксированы многочисленные задержки. Рейс WZ 1309 в Минск задерживается на 4 часа 50 минут до 13:40. Рейс DP 422 в Москву задерживается на 1 час 20 минут до 11:40.
Рейс WZ 1034 / B2 2034 в Екатеринбург задерживается на 2 часа до 15:30. Критическая задержка у рейса 5N 532 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 13:30 на 17:40 (задержка более 4 часов).
Рейс U6 2927 в Душанбе задерживается на 2 часа 50 минут до 18:40. Рейс FV 6204 / SU 6204 в Сочи задерживается на 55 минут до 17:55. Рейс DP 6582 в Москву задерживается на 3 часа 15 минут до 22:10. Рейс DP 572 в Санкт-Петербург задерживается на 35 минут до 22:05. Критическая задержка у рейса ZF 2823 в Утапао — вылет перенесен с 22:35 на 04:05 1 января (задержка более 5 часов).
Среди прилетающих рейсов критические задержки. Рейс WZ 1366 из Стамбула совершит посадку в 14:30 вместо 07:20 (задержка более 7 часов). Рейс DP 421 из Москвы прибудет в 11:15 вместо 09:50 (задержка 1 час 25 минут).
Рейс 5N 531 из Санкт-Петербурга задерживается до 17:00 вместо 12:45 (задержка более 4 часов). Рейс U6 2928 из Душанбе прибудет в 17:30 вместо 14:25 (задержка более 3 часов). Рейс WZ 1310 из Минска совершит посадку в 19:30 вместо 15:05 (задержка более 4 часов).
Рейс EO 419 / N4 419 из Сочи задерживается до 17:05 вместо 15:10. Рейс FV 6203 / SU 6203 из Сочи прибудет в 16:20 вместо 15:40. Рейс DP 6581 из Москвы совершит посадку в 21:30 вместо 18:25 (задержка более 3 часов).
Критическая задержка у рейса ZF 2824 из Утапао — посадка в 02:15 1 января вместо 20:35 31 декабря (задержка более 5 часов). Рейс DP 571 из Санкт-Петербурга задерживается до 21:55 вместо 21:00.
Задержки и отмены авиарейсов в Саратове 31 декабря 2025.
В аэропорту Гагарин рейс DP 330 в Сочи задерживается на 1 час 20 минут до 12:45. Среди прилетающих рейсов задержка у рейса DP 467 из Москвы (посадка в 12:15 вместо 10:55, задержка 1 час 20 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 31 декабря 2025.
В аэропорту Сочи зафиксированы многочисленные задержки, начавшиеся еще 30 декабря. Критическая задержка у рейса N4 433 в Оренбург — вылет перенесен с 21:50 30 декабря на 09:00 31 декабря (задержка более 11 часов).
Критическая задержка у рейса A4 6110 в Минеральные Воды — вылет перенесен с 23:35 30 декабря на 11:50 31 декабря (задержка более 12 часов). Критическая задержка у рейса A4 5037 в Пензу — вылет перенесен с 23:45 30 декабря на 09:00 31 декабря (задержка более 9 часов).
Критическая задержка у рейса A4 5089 в Алматы — вылет перенесен с 01:00 на 09:00 (задержка 8 часов). Рейс WZ 557 в Тбилиси задерживается на 2 часа до 08:30.
Рейс A4 5069 в Стамбул задерживается на 2 часа до 10:00. Рейс DP 112 в Москву задерживается на 2 часа 15 минут до 11:00. Рейс U6 7419 в Дубай задерживается на 30 минут до 09:40. Рейс N4 437 в Нижний Новгород задерживается на 2 часа 30 минут до 11:40.
Рейс U6 222 в Москву задерживается на 2 часа 50 минут до 13:30. Рейс EO 419 / N4 419 в Самару задерживается на 2 часа 40 минут до 13:30. Рейс WZ 4329 в Ереван задерживается на 45 минут до 12:15.
Рейс FV 6203 / SU 6203 в Самару задерживается на 1 час 5 минут до 12:40. Рейс U6 220 в Екатеринбург задерживается на 3 часа 50 минут до 15:40. Рейс U6 548 в Санкт-Петербург задерживается на 2 часа 5 минут до 14:20.
Рейс DP 323 в Челябинск задерживается на 20 минут до 12:55. Рейс DP 6940 в Москву задерживается на 2 часа 45 минут до 15:20. Рейс UT 512 в Сургут задерживается на час до 13:50.
Рейс N4 411 в Казань задерживается на 2 часа 45 минут до 15:50. Рейс DP 6942 в Москву задерживается на 2 часа 50 минут до 16:55. Рейс SU 1135 в Москву задерживается на 45 минут до 14:55.
Рейс SU 2857 в Санкт-Петербург задерживается на 35 минут до 15:25. Отменен рейс U6 234 в Москву. Рейс U6 322 в Екатеринбург задерживается на 1 час 30 минут до 18:20. Рейс U6 242 в Москву задерживается на 1 час 20 минут до 19:50.
Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса WZ 556 из Батуми — посадка в 01:07 31 декабря вместо 09:00 30 декабря (задержка более 16 часов). Критическая задержка у рейса WZ 548 из Тбилиси — посадка в 07:09 31 декабря вместо 15:20 30 декабря (задержка почти 16 часов).
Критическая задержка у рейса N4 414 из Казани — посадка в 06:45 31 декабря вместо 18:55 30 декабря (задержка почти 12 часов). Критическая задержка у рейса EO 980 / N4 980 из Иваново — посадка в 00:01 31 декабря вместо 20:25 30 декабря (задержка более 3 часов).
Критическая задержка у рейса N4 2438 из Нижнего Новгорода — посадка в 01:35 31 декабря вместо 20:50 30 декабря (задержка почти 5 часов). Критическая задержка у рейса IN 4306D из Стамбула — посадка в 04:12 31 декабря вместо 21:30 30 декабря (задержка более 6 часов).
Критическая задержка у рейса DP 6945 из Москвы — посадка в 01:25 31 декабря вместо 22:40 30 декабря (задержка почти 3 часа). Рейс A4 6109 из Минеральных Вод прибудет в 11:00 вместо 00:40 (задержка более 10 часов).
Рейс A4 5008 из Владикавказа совершит посадку в 09:40 вместо 01:40 (задержка 8 часов). Рейс KL 2438 из Минеральных Вод задерживается до 08:30 вместо 04:00 (задержка 4 часа 30 минут). Критическая задержка у рейса A4 5038 из Пензы — посадка в 16:00 вместо 06:50 (задержка более 9 часов).
Рейс N4 416 из Уфы прибудет в 10:15 вместо 07:15 (задержка 3 часа). Рейс U6 523 из Екатеринбурга совершит посадку в 08:13 вместо 07:50. Рейс DP 366 из Перми задерживается до 10:05 вместо 08:00 (задержка 2 часа 5 минут).
Рейс FV 6122 / SU 6122 из Екатеринбурга прибудет в 11:30 вместо 08:10 (задержка 3 часа 20 минут). Рейс DP 340 из Екатеринбурга совершит посадку в 09:35 вместо 08:15 (задержка 1 час 20 минут).
Рейс EO 494 / N4 494 из Новокузнецка задерживается до 12:40 вместо 09:10 (задержка 3 часа 30 минут). Рейс U6 221 из Москвы прибудет в 14:40 вместо 09:40 (задержка 5 часов). Рейс WZ 558 из Тбилиси совершит посадку в 11:15 вместо 10:00 (задержка 1 час 15 минут).
Рейс A4 5090 из Алматы задерживается до 18:20 вместо 10:30 (задержка почти 8 часов). Рейс U6 219 из Екатеринбурга прибудет в 12:30 вместо 10:50 (задержка 1 час 40 минут). Рейс U6 547 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 13:20 вместо 11:15 (задержка 2 часа 5 минут).
Рейс UT 511 из Сургута задерживается до 12:20 вместо 11:50. Рейс DP 111 из Москвы прибудет в 12:25 вместо 11:50. Рейс DP 6939 из Москвы совершит посадку в 13:00 вместо 12:05.
Рейс N4 412 из Казани задерживается до 15:40 вместо 12:05 (задержка 3 часа 35 минут). Рейс SU 1136 из Москвы прибудет в 13:20 вместо 12:20. Рейс S7 5103 из Новосибирска совершит посадку в 13:20 вместо 12:40.
Рейс SU 1134 из Москвы задерживается до 13:49 вместо 13:10. Рейс DP 330 из Саратова прибудет в 14:40 вместо 13:20 (задержка 1 час 20 минут). Рейс A4 5070 из Стамбула совершит посадку в 15:00 вместо 13:30 (задержка 1 час 30 минут).
Рейс DP 6941 из Москвы задерживается до 15:05 вместо 13:35 (задержка 1 час 30 минут). Рейс SU 2856 из Санкт-Петербурга прибудет в 14:39 вместо 13:40. Рейс U6 233 из Москвы совершит посадку в 17:40 вместо 14:05 (задержка 3 часа 35 минут).
Рейс WZ 4330 из Еревана задерживается до 16:20 вместо 15:10 (задержка 1 час 10 минут). Рейс N4 2454 из Санкт-Петербурга прибудет в 18:05 вместо 17:20. Рейс N4 438 из Нижнего Новгорода совершит посадку в 20:00 вместо 17:45 (задержка 2 часа 15 минут).
Рейс FV 6875 / SU 6875 из Красноярска задерживается до 20:30 вместо 17:50 (задержка 2 часа 40 минут). Критическая задержка у рейса N4 2011 из Москвы — посадка в 00:40 1 января вместо 18:30 31 декабря (задержка более 6 часов).
Рейс EO 420 / N4 420 из Самары прибудет в 20:55 вместо 18:20 (задержка 2 часа 35 минут). Рейс FV 6204 / SU 6204 из Самары совершит посадку в 20:20 вместо 19:25. Рейс DP 6945 из Москвы задерживается до 22:05 вместо 21:00 (задержка 1 час 5 минут).