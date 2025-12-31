Ричмонд
ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

В результате обстрела населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, повреждены десятки домовладений и инфраструктура. К такому предварительному итогу привели атаки, произошедшие в Шебекинском городском округе, отмечает глава области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя, повреждены десятки домовладений и инфраструктура. К такому предварительному итогу привели атаки, произошедшие в Шебекинском городском округе, отмечает глава области Вячеслав Гладков.

«В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшим была предложена госпитализация, от которой они отказались.

По данным местных властей, в результате прилета боеприпаса повреждены окна, кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, одно домовладение частично разрушено. Также повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. Глава региона заявил, что с рассветом начнется подомовой обход для составления актов и оперативного ремонта. Всем жителям, чьи дома временно непригодны для проживания, предложено размещение во временных пунктах размещения (ПВР).