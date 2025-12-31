ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

По данным местных властей, в результате прилета боеприпаса повреждены окна, кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, одно домовладение частично разрушено. Также повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи. Глава региона заявил, что с рассветом начнется подомовой обход для составления актов и оперативного ремонта. Всем жителям, чьи дома временно непригодны для проживания, предложено размещение во временных пунктах размещения (ПВР).