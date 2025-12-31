Ричмонд
Силы ПВО сбили за ночь 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 86 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Новость дополняется.