Силы ПВО сбили за ночь 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 86 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Новость дополняется.
