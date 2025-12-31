В Белгородской области после прилёта снаряда ВСУ ранены трое мирных жителей

По словам Гладкова, в результате попадания снаряда повреждения получили 23 частных дома и три хозяйственные постройки, в которых выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Одно домовладение оказалось частично разрушено. Кроме того, пострадали четыре автомобиля и линия электропередачи.