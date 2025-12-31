В Белгородской области после прилёта снаряда ВСУ ранены трое мирных жителей

В результате прилёта боеприпаса выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.
В посёлке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики оперативно оказали помощь на месте, однако пострадавшие отказались от госпитализации. Глава области вместе с руководителем округа выехал на место происшествия для оценки последствий.
По словам Гладкова, в результате попадания снаряда повреждения получили 23 частных дома и три хозяйственные постройки, в которых выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Одно домовладение оказалось частично разрушено. Кроме того, пострадали четыре автомобиля и линия электропередачи.
Губернатор добавил, что уже провёл беседы с жителями. Власти оперативно определят подрядчиков для установки теплоизоляционных панелей на повреждённых окнах. Всем, чьи дома временно непригодны для проживания, будет предложено размещение в пунктах временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Грайвороне Белгородской области украинский дрон атаковал гражданское авто. Ранены двое: женщина с ранением стопы и 14-летний юноша с подозрением на баротравму. Медики оказали помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.
