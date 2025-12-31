Зеленский пытается сорвать переговоры по Украине.
Новая попытка атаки беспилотников Украины на Москву и Подмосковье, в том числе на резиденцию президента РФ Владимира Путина, свидетельствует о намерении украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!» — написал Флориан Филиппо в социальной сети X. По его мнению, атака направлена на срыв дипломатических усилий.
В ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, а также отразили атаку 91 дрона на резиденцию Путина в Новгородской области. По данным экспертов из США, Зеленскому дали приказ совершить эту атаку, и заказчиками выступил Евросоюз, пишет MK.RU. Украинский президент в страхе ответного удара запросил у США спасения, отмечает «Царьград».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва после данного террористического акта Украины не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако ее позиция будет пересмотрена. Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, осудили действия Киева.