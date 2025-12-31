В ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, а также отразили атаку 91 дрона на резиденцию Путина в Новгородской области. По данным экспертов из США, Зеленскому дали приказ совершить эту атаку, и заказчиками выступил Евросоюз, пишет MK.RU. Украинский президент в страхе ответного удара запросил у США спасения, отмечает «Царьград».