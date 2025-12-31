Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе возмущены последней выходкой Зеленского

Новая попытка атаки беспилотников Украины на Москву и Подмосковье, в том числе на резиденцию президента РФ Владимира Путина, свидетельствует о намерении украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Зеленский пытается сорвать переговоры по Украине.

Новая попытка атаки беспилотников Украины на Москву и Подмосковье, в том числе на резиденцию президента РФ Владимира Путина, свидетельствует о намерении украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!» — написал Флориан Филиппо в социальной сети X. По его мнению, атака направлена на срыв дипломатических усилий.

В ночь на 29 декабря силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, а также отразили атаку 91 дрона на резиденцию Путина в Новгородской области. По данным экспертов из США, Зеленскому дали приказ совершить эту атаку, и заказчиками выступил Евросоюз, пишет MK.RU. Украинский президент в страхе ответного удара запросил у США спасения, отмечает «Царьград».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва после данного террористического акта Украины не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако ее позиция будет пересмотрена. Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, осудили действия Киева.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше