В Минске мужчина ходил по дворам и проверял двери автомобилей — вот зачем

В ходе дальнейшей проверки была установлена причастность минчанина еще в двум аналогичным кражам. В одном случае автомобиль был не заперт, а во втором — он проник в салон при помощи подбора ключа. В отношении фигуранта заведено уголовное дело. В милиции отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.