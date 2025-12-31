Ричмонд
В Минске мужчина ходил по дворам и проверял двери автомобилей — вот зачем

Милиция задержала минчанина, который ходил по дворам и проверял двери авто.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина ходил по дворам и проверял двери автомобилей — вот зачем. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.

В Минске сотрудники милиции задержали 25-летнего местного жителя, который причастен к серии краж из автомобилей. Удалось установить, что на протяжении недели минчанин ходил по дворам и выбирал незапертые авто.

«В одном из дворов Фрунзенского района он проник в салон оставленной без запирания машины и похитил около 3000 рублей, а также находившиеся внутри рюкзак, две сумки, инструмент и газовую зажигалку», — привели подробности в милиции.

Украденные деньги фигурант потратил на покупку двух пар наушников и двух портативных колонок, которые позднее сдал в ломбард. Что касается рюкзака, то его мужчина использовал лично, а все остальное выбросил.

В ходе дальнейшей проверки была установлена причастность минчанина еще в двум аналогичным кражам. В одном случае автомобиль был не заперт, а во втором — он проник в салон при помощи подбора ключа. В отношении фигуранта заведено уголовное дело. В милиции отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Ранее ОМОН задержал приехавшую в Гродно минчанку, ей грозит 20 лет.

Тем временем Грузия вводит обязательное страхование для туристов, касающееся и белорусов.

А еще глава МВД Иван Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год.