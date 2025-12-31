В Минске мужчина ходил по дворам и проверял двери автомобилей — вот зачем. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
В Минске сотрудники милиции задержали 25-летнего местного жителя, который причастен к серии краж из автомобилей. Удалось установить, что на протяжении недели минчанин ходил по дворам и выбирал незапертые авто.
«В одном из дворов Фрунзенского района он проник в салон оставленной без запирания машины и похитил около 3000 рублей, а также находившиеся внутри рюкзак, две сумки, инструмент и газовую зажигалку», — привели подробности в милиции.
Украденные деньги фигурант потратил на покупку двух пар наушников и двух портативных колонок, которые позднее сдал в ломбард. Что касается рюкзака, то его мужчина использовал лично, а все остальное выбросил.
В ходе дальнейшей проверки была установлена причастность минчанина еще в двум аналогичным кражам. В одном случае автомобиль был не заперт, а во втором — он проник в салон при помощи подбора ключа. В отношении фигуранта заведено уголовное дело. В милиции отметили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Ранее ОМОН задержал приехавшую в Гродно минчанку, ей грозит 20 лет.
Тем временем Грузия вводит обязательное страхование для туристов, касающееся и белорусов.
А еще глава МВД Иван Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год.