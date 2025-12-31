Ричмонд
Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников в предновогоднюю ночь

Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 31 декабря перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Дроны ВСУ атаковали Россию.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в Минобороны РФ. Украинские дроны были сбиты в период с 23:00 30 декабря до 8:00 31 декабря по московскому времени.

Согласно сводке Минобороны, 56 БПЛА были уничтожены над акваторией Чёрного моря. Ещё девять — над территорией Брянской области, по восемь — над Липецкой областью и Республикой Крым и пять — над Краснодарским краем.

Ночью произошла атака Украины на Туапсе в Краснодарском крае. Произошел пожар на НПЗ, пострадали два человека, пишет «Царьград». А днем ранее из-за атак БПЛА Украины в Белгородской области погибла женщина, отмечает RT.

